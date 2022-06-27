Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚠ Загроза з Білорусі 💸 Дефолт Росії ✅ Саміт G7 📺 Пояснює Панюта
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

В Україні йде війна, а не гра у шахи: головні заяви влади за 27 червня

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
27 червня, 14:21
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Окупанти застосовують проти України крилаті ракети, стратегічну авіацію та заборонені фосфорні снаряди
В Україні триває війна. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні триває війна. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні 124-й день повномасштабної війни з Росією. ЗСУ завдали військам РФ втрат під Бахмутом, а тим часом Україна чекає на нову зброю Заходу.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні заяви української влади за 27 червня.

Реклама

Президент України підбив підсумки 123-ї доби війни проти Росії

Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян вночі проти 27 червня і розповів про російський ракетний удар по Києву.

"Друга армія світу героїчно "перемогла" дитячий садок і житловий будинок. Загинув чоловік, йому було всього 37 років. Є поранені, і серед них – дівчинка, її звуть Женя, їй сім років, дочка загиблого. Зараз вона в "Охматдиті". Також поранено її матір. До речі, громадянку Росії. Ось так. Їй у нашій державі ніщо не загрожувало, вона була в повній безпеці, поки в самій Росії не вирішили, що все для них тепер однаково вороже – жінки, діти, дитячі садки, житлові будинки, лікарні, залізниця", – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що ворожі ракети били і по Миколаївській та Чернігівській областях, по Одесі та Черкасах. Артилерійські та мінометні обстріли не зупинялися в Харківській та Сумській областях, на Донбасі та на півдні України.

"Частина ракет збита. Але тільки частина. Нам потрібна потужна протиповітряна оборона – сучасна, повністю ефективна. Яка може дати повний захист від цих ракет. Про це ми щодня говоримо з партнерами. Є вже деякі домовленості. І партнерам треба рухатися швидше, якщо вони справді партнери, а не спостерігачі", – наголосив український лідер.

Президент також розповів, що провів переговори з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо про оборонну підтримку України та посилення санкційного тиску на Росію.

Реклама

Окрім того, Зеленський звернувся до громадян Білорусі.

"Вас втягують у війну. І навіть активніше, ніж це було у лютому та у весняні місяці. У Кремлі за вас уже все вирішили – ваші життя для них нічого не варті. Але ви не раби і не гарматне м'ясо. Ви не повинні вмирати. І ви в змозі не дати нікому вирішувати за вас, що на вас чекає далі", – заявив президент України.

США закриють доступ до своїх технологій для компаній, які підтримують РФ

США планують закрити компаніям, які підтримують РФ, доступ до американських технологій, зокрема напівпровідників. Про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі.

Реклама

"Це один з тих кроків, який пропонувала група Макфола-Єрмака. Без технологій російська економіка ще більше гальмуватиме", – написав Єрмак.

В Україні війна, а не гра в шахи

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк обурився побоюваннями деяких політиків про можливу ескалацію війни. Про це він написав у Twitter.

"Крилаті ракети, стратегічна авіація, заборонені фосфорні снаряди, "Гради", що летять на українські міста... Коли у червні 2022 року хтось говорить про "ризик ескалації", в мене одне запитання: чого ми боїмося? Того, що Путін почне війну? А зараз в нас що – гра в шахи?" – здивувався Подоляк.

Половина російських генералів має вже застрелитися

Половина російських генералів має вже застрелитися через провал "другої армії світу" у війні проти України. Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав голова Комітету Верховної ради з питань нацбезпеки та оборони Олександр Завітневич.

За словами політика, окупанти на Донбасі мають досягти будь-якої перемоги, через що Росія кидає додаткові резерви та підрозділи на напрями, які вважає пріоритетними для себе.

"Росіяни публічно кажуть, що захоплення Донбасу – це їхня мета. Вони себе вважали другою армією світу, але битва за Сєвєродонецьк і багато інших міст триває вже тижні-місяці. На мою думку, вже половина російських генералів мала застрелитися. Так воювати! Про це всі говорять, увесь світ, все ж таки не сліпі й не глухі", – сказав Завітневич.

Олександр Завітневич: "Половина російських генералів має вже застрелитися". Фото: Facebook
Олександр Завітневич: "Половина російських генералів має вже застрелитися". Фото: Facebook

ЗСУ завдали російським військам значних втрат на Бахмутському напрямку

Бійці ЗСУ минулої доби завдали російським військам значних втрат на Бахмутському напрямку. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Ворог робив обстріли наших позицій з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Спірне, Берестове, Білогорівка, Клинове та Зайцеве. Удар армійської авіації зафіксований у Покровського. Наші воїни виявили та знешкодили диверсійно-розвідувальні групи поблизу Спірного і Яковлівки, а також відбили штурм у напрямку Клинового. Ворожий наступ у районах населених пунктів Берестове та Вершина зупинено. Окупанти відійшли. Противник проводить облаштування нових позицій, зокрема блокпостів у районі Миколаївки", – йдеться у повідомленні.

Докладніше про ситуацію на фронті розповів телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0.":

Втрати російських окупантів становлять 35 000 осіб

З початку вторгнення в Україну російські окупанти вже втратили 35 000 солдатів і 1552 танки. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 27.06 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 35 000 (+150) осіб – ліквідовано;
  • танків ‒ 1552 (+20) од.;
  • бойових броньованих машин – 3687 (+28) од.;
  • артилерійських систем – 771 (+7) од.;
  • РСЗВ – 243 (+0) од.;
  • засобів ППО – 101 (+2) од.;
  • літаків – 217 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 184 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 636 (+6) од.;
  • крилатих ракет – 139 (+0) од.;
  • кораблів / катерів – 14 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2575 (+11) од.;
  • спеціальної техніки – 60 (+0) од.

Найбільші втрати противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках.

Раніше ми повідомляли, що ЗСУ знищили військову базу окупантів у глибокому тилу на Донбасі.

Також нагадаємо, ЗСУ потужно вдарили по загарбниках на півдні.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Докладніше
Війна в цитатах
Допомога під час війни
Більше новин
Love is...💙💛
Подорожуй Україною
🏠 Квартирне питання
Новини нерухомості
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
🚘 Актуалка для автовласників
Що ще нового?
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Кулінарний майстер-клас
Що приготувати?
⚽ Фан-сектор
Вболівай за футбол!
Be in Techno Trends
Слідкуй за новинами
⭐ Срачi прибули
Більше скандалів
🔮 Прогнози та гороскопи
Що ще кажуть зірки?
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:00 27 червня
1
Особовий склад 35000
Особовий склад
2
Танки 1532
Танки
3
ББМ 3687
ББМ
4
Артилерія 771
Артилерія
5
Засоби ППО 101
Засоби ППО
6
РСЗВ 243
РСЗВ
7
Літаки 217
Літаки
8
Гелікоптери 184
Гелікоптери
9
БПЛА 636
БПЛА
10
Кораблі/катери 14
Кораблі/катери
11
Транспорт 2575
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Взірець військового розвідника... Олександр Штоюнда - майор, заступник командира, начальник повітряно-десантної служби 18-го окремого батальйону морської піхоти. На війні з 2014 року: Маріуполь, Краснопартизанськ, Ізварино, Білокамянка... Неодноразово нагороджений, в тому числі орденом Богдана Хмельницького. Загинув, виконуючи бойове завдання…

Історія героя
Куди вкласти гроші?
Всі до банку!
Хіт літа 2022 🔥
Слухати трек
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
Ринок праці під час війни
Абетка для тих, хто шукає роботу
Отримати поради від А до Я
Грошове питання
Що буде із курсом долара?
Дізнатися
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.77

Рейтинг ФІФА
Найкращі збірні світу:
1
Бразилія Бразилія
1837
2
Бельгія Бельгія
1821
3
Аргентина Аргентина
1770
4
Франція Франція
1764
5
Англія Англія
1737
6
Іспанія Іспанія
1716
7
Італія Італія
1713
8
Нідерланди Нідерланди
1679
9
Португалія Португалія
1675
10
Данія Данія
1665
Яке місце в України
Валюта
Курс долара в касах банків (купівля/продаж)
1
ПриватБанк ПриватБанк
35.35/35.75
2
Ощадбанк Ощадбанк
35.1/35.7
3
ПУМБ ПУМБ
35.3/35.9
4
Укрексімбанк Укрексімбанк
35.2/35.7
5
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
35.4/36.1
6
Укргазбанк Укргазбанк
34.8/35.6
7
Альфа-Банк Альфа-Банк
34.8/35.5
8
OTP Bank OTP Bank
31.25/34.25
9
Укрсиббанк Укрсиббанк
29.26/29.55
10
Універсал Банк Універсал Банк
34.4/35.7
Як не втратити гроші💰
Без досвіду роботи
Кому платять від 20 тис. грн
Викладач акторської майстерності

Викладач акторської майстерності

Ріелтор

Ріелтор

Водій таксі

Водій таксі

Менеджер по роботі з клієнтами

Менеджер по роботі з клієнтами

Керівник транспортного відділу

Керівник транспортного відділу

Актуальні пропозиції 🔥
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

20714.72

Binance Coin (BNB)

231.43

Dogecoin (DOGE)

0.07

Litecoin (LTC)

56.04

Theta (THETA)

1.33

ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
48,90
56,00
39,00
-
50,00
55,00
41,90
-
-
-
41,99
-
-
57,99
39,99
-
51,00
57,00
41,97
-
-
56,99
41,22
-
50,99
57,99
41,88
-
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,95
Просвіщайся
Мова грошей
Інфляція – показник, що демонструє, як протягом певного часу змінилися ціни та тарифи на товари та послуги. Інфляція знижує купівельну спроможність грошей. Тобто, щоб придбати той самий товар, нам доводиться витрачати більші суми.
Must Know
Штрафи для власників тварин в Україні

Вигул собак небезпечних порід без намордника — від 170 грн

Вигул собак небезпечних порід без намордника — від 170 грн

Вигул собак у заборонених місцях — від 170 грн

Вигул собак у заборонених місцях — від 170 грн

Неприбрані за твариною екскременти — від 170 грн

Неприбрані за твариною екскременти — від 170 грн

Нанесення твариною шкоди майну чи здоров'ю людини — від 1700 грн

Нанесення твариною шкоди майну чи здоров'ю людини — від 1700 грн

Знущання з тварини — від 3400 грн

Знущання з тварини — від 3400 грн
Детальніше
Love is... 💙💛
За що ми любимо Ужгород
Сакури в Ужгороді

Сакури в Ужгороді

Торт "Ужгород"

Торт "Ужгород"

Дегустаційна зала "СироВина"

Дегустаційна зала "СироВина"

Бограч

Бограч

Ужгородський замок

Ужгородський замок

Вiдвiдати мiсто писля перемоги
Happy Birthday 🥳
Зіркові іменинники
Ніколь Кідман, 20 червня — 56 років
Ніколь Кідман, 20 червня — 56 років
принц Вільям, 21 червня — 40 років
принц Вільям, 21 червня — 40 років
Кріс Пратт, 21 червня — 43 роки
Кріс Пратт, 21 червня — 43 роки
Сергій Притула, 22 червня — 41 рік
Сергій Притула, 22 червня — 41 рік
Аріана Гранде, 26 червня — 29 років
Аріана Гранде, 26 червня — 29 років
1 /2
Instagram тижня
Акаунт про супергероїв сучасності — ЗСУ
Підписатися
Дивитися фото
Зберегти у закладинки
Тренд на льняні костюми
Оновлюємо літній гардероб
Доповнюємо босоніжками

Доповнюємо босоніжками

Стилізуємо з кросівками

Стилізуємо з кросівками

Поєднуємо з сандалями

Поєднуємо з сандалями

Купити українське🇺🇦

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти