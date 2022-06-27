В Україні йде війна, а не гра у шахи: головні заяви влади за 27 червня

Окупанти застосовують проти України крилаті ракети, стратегічну авіацію та заборонені фосфорні снаряди

В Україні триває війна. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні 124-й день повномасштабної війни з Росією. ЗСУ завдали військам РФ втрат під Бахмутом, а тим часом Україна чекає на нову зброю Заходу.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні заяви української влади за 27 червня.

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Президент України підбив підсумки 123-ї доби війни проти Росії

Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян вночі проти 27 червня і розповів про російський ракетний удар по Києву.

"Друга армія світу героїчно "перемогла" дитячий садок і житловий будинок. Загинув чоловік, йому було всього 37 років. Є поранені, і серед них – дівчинка, її звуть Женя, їй сім років, дочка загиблого. Зараз вона в "Охматдиті". Також поранено її матір. До речі, громадянку Росії. Ось так. Їй у нашій державі ніщо не загрожувало, вона була в повній безпеці, поки в самій Росії не вирішили, що все для них тепер однаково вороже – жінки, діти, дитячі садки, житлові будинки, лікарні, залізниця", – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що ворожі ракети били і по Миколаївській та Чернігівській областях, по Одесі та Черкасах. Артилерійські та мінометні обстріли не зупинялися в Харківській та Сумській областях, на Донбасі та на півдні України.

"Частина ракет збита. Але тільки частина. Нам потрібна потужна протиповітряна оборона – сучасна, повністю ефективна. Яка може дати повний захист від цих ракет. Про це ми щодня говоримо з партнерами. Є вже деякі домовленості. І партнерам треба рухатися швидше, якщо вони справді партнери, а не спостерігачі", – наголосив український лідер.

Президент також розповів, що провів переговори з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо про оборонну підтримку України та посилення санкційного тиску на Росію.

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Окрім того, Зеленський звернувся до громадян Білорусі.

"Вас втягують у війну. І навіть активніше, ніж це було у лютому та у весняні місяці. У Кремлі за вас уже все вирішили – ваші життя для них нічого не варті. Але ви не раби і не гарматне м'ясо. Ви не повинні вмирати. І ви в змозі не дати нікому вирішувати за вас, що на вас чекає далі", – заявив президент України.

США закриють доступ до своїх технологій для компаній, які підтримують РФ

США планують закрити компаніям, які підтримують РФ, доступ до американських технологій, зокрема напівпровідників. Про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі.

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"Це один з тих кроків, який пропонувала група Макфола-Єрмака. Без технологій російська економіка ще більше гальмуватиме", – написав Єрмак.

В Україні війна, а не гра в шахи

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк обурився побоюваннями деяких політиків про можливу ескалацію війни. Про це він написав у Twitter.

"Крилаті ракети, стратегічна авіація, заборонені фосфорні снаряди, "Гради", що летять на українські міста... Коли у червні 2022 року хтось говорить про "ризик ескалації", в мене одне запитання: чого ми боїмося? Того, що Путін почне війну? А зараз в нас що – гра в шахи?" – здивувався Подоляк.

Половина російських генералів має вже застрелитися

Половина російських генералів має вже застрелитися через провал "другої армії світу" у війні проти України. Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав голова Комітету Верховної ради з питань нацбезпеки та оборони Олександр Завітневич.

За словами політика, окупанти на Донбасі мають досягти будь-якої перемоги, через що Росія кидає додаткові резерви та підрозділи на напрями, які вважає пріоритетними для себе.

"Росіяни публічно кажуть, що захоплення Донбасу – це їхня мета. Вони себе вважали другою армією світу, але битва за Сєвєродонецьк і багато інших міст триває вже тижні-місяці. На мою думку, вже половина російських генералів мала застрелитися. Так воювати! Про це всі говорять, увесь світ, все ж таки не сліпі й не глухі", – сказав Завітневич.

Олександр Завітневич: "Половина російських генералів має вже застрелитися". Фото: Facebook

ЗСУ завдали російським військам значних втрат на Бахмутському напрямку

Бійці ЗСУ минулої доби завдали російським військам значних втрат на Бахмутському напрямку. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Ворог робив обстріли наших позицій з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Спірне, Берестове, Білогорівка, Клинове та Зайцеве. Удар армійської авіації зафіксований у Покровського. Наші воїни виявили та знешкодили диверсійно-розвідувальні групи поблизу Спірного і Яковлівки, а також відбили штурм у напрямку Клинового. Ворожий наступ у районах населених пунктів Берестове та Вершина зупинено. Окупанти відійшли. Противник проводить облаштування нових позицій, зокрема блокпостів у районі Миколаївки", – йдеться у повідомленні.

Докладніше про ситуацію на фронті розповів телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0.":

Втрати російських окупантів становлять 35 000 осіб

З початку вторгнення в Україну російські окупанти вже втратили 35 000 солдатів і 1552 танки. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 27.06 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 35 000 (+150) осіб – ліквідовано;

танків ‒ 1552 (+20) од.;

бойових броньованих машин – 3687 (+28) од.;

артилерійських систем – 771 (+7) од.;

РСЗВ – 243 (+0) од.;

засобів ППО – 101 (+2) од.;

літаків – 217 (+0) од.;

гелікоптерів – 184 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 636 (+6) од.;

крилатих ракет – 139 (+0) од.;

кораблів / катерів – 14 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2575 (+11) од.;

спеціальної техніки – 60 (+0) од.

Найбільші втрати противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках.

Раніше ми повідомляли, що ЗСУ знищили військову базу окупантів у глибокому тилу на Донбасі.

Також нагадаємо, ЗСУ потужно вдарили по загарбниках на півдні.