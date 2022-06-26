Саміт G7 має відповісти на ракетні удари по Україні: головні заяви влади за 26 червня

Представники влади обурені атаками на українські міста

Українців попереджають, що ракетні удари по Києву можуть повторитися / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія за останню добу атакувала ракетами кілька міст України, вранці 26 червня було завдано удару по Києву. Внаслідок обстрілів є жертви серед мирного населення, руйнувань зазнали житлові будинки. Представники української влади порівняли армію РФ з терористами і закликали міжнародну спільноту відреагувати.

Зеленський назвав мету російських ракетних ударів по Україні

Президент Володимир Зеленський заявив, що ракетні удари Росії є "показухою" для залякування українців, але це не вплине на хід війни.

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"Це такий етап війни – складний морально, складний емоційно. Коли знаємо, що у ворога все одно нічого не вийде, коли розуміємо, що все одно зможемо захистити нашу державу, але не відчуваємо часових меж цього, не відчуваємо, скільки ще ударів, втрат, зусиль буде, перш ніж побачимо, що перемога вже на нашому горизонті. Для цього Росії й потрібні ці удари ракетами по містах всієї держави, артилерією та мінометами по прикордонних районах нашої держави, по прикордонних районах Чернігівської, Сумської областей, по Харкову, по Дніпропетровщині", – заявив глава держави.

За його словами, це "не просто руйнування нашої інфраструктури, це також і дуже цинічний, прорахований тиск на емоції наших людей".

Кулеба чекає на реакцію G7 на ракетні обстріли

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив сподівання, що країни G7 у відповідь на ракетні обстріли України посилять санкції проти РФ і дадуть Києву більше зброї. Міністр опублікував фото постраждалої під обстрілом у Києві дівчинки.

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"Ця семирічна українська дитина мирно спала у Києві, поки російська крилата ракета не підірвала її будинок. Багато інших по всій Україні перебувають під ударами. Саміт G7 має відповісти новими санкціями проти Росії та дати більше важкого озброєння для України. Треба перемогти хворобливий імперіалізм Росії", – зазначив Кулеба.

This 7 y.o. Ukrainian kid was sleeping peacefully in Kyiv until a Russian cruise missile blasted her home. Many more around Ukraine are under strikes. G7 summit must respond with more sanctions on Russia and more heavy arms for Ukraine. Russia’s sick imperialism must be defeated. pic.twitter.com/0kn2hl7A4x — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 26, 2022

Арестович припускає нові ракетні атаки

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович закликав українців бути обережними.

"Сьогодні протягом дня можуть ще працювати по Києву. Не нехтуйте заходами безпеки. Не кажучи вже про інші міста", – попередив Арестович.

Подоляк порівняв РФ з "Хезболлою"

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що армія Росії нічим не відрізняється від терористів.

"Ранок неділі розбудив Київ не співом птахів, а вибухами. 4 "високоточні" російські ракети вдарили по житлових об'єктах у центрі столиці. "Друга армія світу" нічим не відрізняється від талібів чи "Хезболли", які знищують цивілізацію. Але на терористів завжди чекає один фінал – розплата", – зазначив Подоляк.

Ранок неділі розбудив Київ не співом птахів, а вибухами. 4 "високоточні" 🇷🇺 ракети вдарили по житлових об'єктах у центрі столиці. "Друга армія світу" нічим не відрізняється від талібів чи "Хезболли", які знищують цивілізацію. Але на терористів завжди чекає один фінал – розплата. pic.twitter.com/7WRKnavu2w — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 26, 2022

У Генштабі розповіли про ситуацію на фронті

Російські окупанти на Донбасі продовжують вести наступ та намагаються оточити підрозділи ЗСУ в районі Лисичанська. Також ворог продовжує завдавати ракетних ударів по військових та критичних об'єктах цивільної інфраструктури на території України.

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За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.06 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 34 850 (+150) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1532 (+21) од.;

бойових броньованих машин ‒ 3659 (+14) од.;

артилерійських систем – 764 (+0) од.;

РСЗВ – 243 (+2) од.;

засобів ППО – 99 (+0) од.;

літаків – 217 (+0) од.;

гелікоптерів – 184 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 630 (+4) од.;

крилатих ракет – 139 (+2) од.;

кораблів / катерів – 14 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2564 (+4) од.;

спеціальної техніки – 60 (+0) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках.