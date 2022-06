Саміт G7 має відповісти на ракетні удари по Україні: головні заяви влади за 26 червня

Росія за останню добу атакувала ракетами кілька міст України, вранці 26 червня було завдано удару по Києву. Внаслідок обстрілів є жертви серед мирного населення, руйнувань зазнали житлові будинки. Представники української влади порівняли армію РФ з терористами і закликали міжнародну спільноту відреагувати.

Президент Володимир Зеленський заявив, що ракетні удари Росії є "показухою" для залякування українців, але це не вплине на хід війни.

За його словами, це "не просто руйнування нашої інфраструктури, це також і дуже цинічний, прорахований тиск на емоції наших людей".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив сподівання, що країни G7 у відповідь на ракетні обстріли України посилять санкції проти РФ і дадуть Києву більше зброї. Міністр опублікував фото постраждалої під обстрілом у Києві дівчинки.

This 7 y.o. Ukrainian kid was sleeping peacefully in Kyiv until a Russian cruise missile blasted her home. Many more around Ukraine are under strikes. G7 summit must respond with more sanctions on Russia and more heavy arms for Ukraine. Russia’s sick imperialism must be defeated. pic.twitter.com/0kn2hl7A4x