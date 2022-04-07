В Україні не проводитимуть весняний призов на строкову службу

У державі оголошена загальна мобілізація

Цього року весняного призову не буде/Фото: колаж: "Сьогодні"

У квітні-червні 2022 року призов на строкову службу до української армії не проводитиметься.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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"У 2022 році не проводитиметься весняний призов на строкову військову службу до Збройних Сил та інших військових формувань", — повідомили в Генштабі.

Уточнюється, що у зв'язку з військовою агресією РФ та з метою забезпечення оборони держави, підтримки бойової та мобілізаційної готовності ЗСУ та інших військових формувань указом президента України від 24 лютого 2022 року № 69/2022 "Про загальну мобілізацію" в державі оголошено загальну мобілізацію.

"Під час проведення в Україні загальної мобілізації, комплектування вакантних посад у Збройних силах України та інших військових формуваннях здійснюється за рахунок надходження військовозобов'язаних та резервістів. Таким чином, потреби у проведенні чергового призову громадян України на строкову військову службу у квітні-червні 2022 року немає", — підсумували в Генштабі.

В Україні стартувала третя хвиля мобілізації

В Україні розпочалася третя хвиля мобілізації. Це означає, що Збройні сили України призивають резервістів, які закінчили військові кафедри.

"Звертаюся до військовозобов'язаних чоловіків, зокрема тих, хто приїжджає до нас з інших областей, – ви повинні стати на військовий облік. Вже понад 8 тисяч ВПО (внутрішньо переміщених осіб. – Ред.) стали на облік. Пам'ятаємо, що захищати державу – обов'язок кожного українця", – сказав мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Зазначимо, що під час третьої хвилі мобілізації в армію забиратимуть тих, хто належить до мобілізаційного резерву, тобто військовозобов'язаних громадян, які закінчили військові кафедри вишів як офіцери запасу і яких не призвали під час попередніх етапів мобілізації.

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Четверта хвиля передбачає призов громадян, які не мають вікових та фізичних обмежень щодо призову на військову службу і становлять так званий громадський резерв. Це чоловіки, що не мають бойового досвіду і можуть бути направлені у військові формування за умов критичного сценарію війни.

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