В Украине не будут проводить весенний призыв на срочную службу

В государстве объявлена всеобщая мобилизация

В этом году весеннего призыва не будет/Фото: коллаж: "Сегодня"

В апреле-июне 2022 года призыв на срочную службу в украинскую армию проводиться не будет.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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"В 2022 году не будет проводиться весенний призыв на срочную военную службу в Вооруженные силы и другие военные формирования", — сообщили в Генштабе.

Уточняется, что в связи с военной агрессией РФ и с целью обеспечения обороны государства, поддержания боевой и мобилизационной готовности ВСУ и других военных формирований указом президента Украины от 24 февраля 2022 года № 69/2022 "О всеобщей мобилизации" в государстве объявлена всеобщая мобилизация.

"Во время проведения в Украине общей мобилизации, комплектования вакантных должностей в Вооруженных силах Украины и других военных формированиях осуществляется за счет поступления военнообязанных и резервистов. Таким образом, потребности в проведении очередного призыва граждан Украины на срочную военную службу в апреле-июне 2022 года нет", — подытожили в Генштабе.

В Украине стартовала третья волна мобилизации

В Украине началась третья волна мобилизации. Это значит, что Вооруженные силы Украины призывают резервистов, окончивших военные кафедры.

"Обращаюсь к военнообязанным мужчинам, в частности приезжающим к нам из других областей, – вы должны стать на военный учет. Уже более 8 тысяч ВПЛ (внутренне перемещенных лиц. – Ред.) стали на учет. Помним, что защищать государство – обязанность каждого украинца", – сказал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Отметим, что во время третьей волны мобилизации в армию будут брать тех, кто относится к мобилизационному резерву, то есть военнообязанных граждан, которые окончили военные кафедры вузов как офицеры запаса и которых не призывали во время предыдущих этапов мобилизации.

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Четвертая волна предусматривает призыв граждан, не имеющих возрастных и физических ограничений по призыву на военную службу и составляющих так называемый общественный резерв. Это мужчины, не имеющие боевого опыта, которые могут быть направлены в военные формирования при условиях критического сценария войны.

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