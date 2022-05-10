В Україні російські військові вбили 226 дітей

В українських містах окупанти ведуть активні бойові дії і через це неможливо встановити точну кількість жертв

Російські військові вбивають українських дітей / Колаж "Сьогодні"

На початку вторгнення Росії в Україну від російської агресії загинули 226 українських дітей. Також ще 416 неповнолітніх дістали поранення. Проте точні цифри ще встановлюються, адже в українських містах окупаційні війська ведуть активні бойові дії.

Про це повідомляє уповноважена Верховна Рада з прав людини Людмила Денісова.

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"Станом на 8:00 10 травня 2022 року за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також інших джерел, що вимагають підтвердження, з початку вторгнення російської федерації в Україні загинуло 226 та постраждало 416 дітей. Фактичну кількість загиблих та поранених дітей встановити неможливо через те, що в українських містах окупаційні війська ведуть активні бойові дії", – йдеться у повідомленні.

Росіян змусили ненавидіти українців

Росія вбиває не лише українців, а й інакомислення росіян, які не погоджуються з політикою Володимира Путіна. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю австралійській програмі "60 хвилин", опублікованому в Telegram-каналі Офіс президента.

Український лідер зазначив: керівництво Росії чудово розуміє, що воно робить, створивши світ, у якому немає іншої думки.

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"Я не впевнений, що вони там збожеволіли. Я не думаю, що так легко сказати – "вони ні до чого, тому що збожеволіли". Вони розуміють, що вони роблять. Вони зробили світ, де їм комфортно. І у цьому світі вони нас убивають. І нікого не приймають, хто має іншу думку. Це вбивство іншої точки зору", – сказав він.

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