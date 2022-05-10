В Украине российские военные убили 226 детей

В украинских городах оккупанты ведут активные боевые действия и из-за этого невозможно установить точное количество жертв

Российские военные убивают украинских детей / Коллаж "Сегодня"

Сначала вторжения России в Украину от российской агрессии погибли 226 украинских детей. Также еще 416 несовершеннолетних получили ранение. Однако точные цифры еще устанавливаются, ведь в украинских городах оккупационные войска ведут активные боевые действия.

Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

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"По состоянию на 8:00 10 мая 2022 года по данным Единого реестра досудебных расследований, а также других источников, требующих подтверждения, с начала вторжения российской федерации в Украине погибли 226 и пострадали 416 детей. Фактическое количество погибших и раненых детей установить невозможно из-за того, что в украинских городах оккупационные войска ведут активные боевые действия", - говорится в сообщении.

Россиян заставили ненавидеть украинцев

Россия убивает не только украинцев, но и инакомыслие россиян, которые не согласны с политикой Владимира Путина. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью австралийской программе "60 минут", опубликованном в Telegram-канале Офиса президента.

Украинский лидер отметил: руководство России прекрасно понимает, что оно делает, создав мир, в котором нет иной точки зрения.

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"Я не уверен, что они там сошли с ума. Я не думаю, что так легко сказать – "они ни при чем, потому что сошли с ума". Они понимают, что они делают. Они сделали мир, где им комфортно. И в этом мире они нас убивают. И никого не принимают, кто имеет другую точку зрения. Это убийство другой точки зрения", – сказал он.

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