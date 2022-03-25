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В Україні погодили два гуманітарні коридори на 25 березня

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25 березня, 09:57
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Українці сьогодні зможуть виїхати з трьох міст – для людей на особистому транспорті до Бердянська привезли бензовоз із паливом
Українців евакуювали з міст, які обстрілюють РФ
Українців евакуювали з міст, які обстрілюють РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні на 25 березня узгодили два гуманітарні коридори. Мирні жителі зможуть евакуюватись із Бердянська, Маріуполя та Мелітополя. Виїхати зможуть як на своїх авто, так і автобусах.

Про це розповіла міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

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Звідки можна поїхати:

  • З Маріуполя у Запоріжжя евакуація буде для людей на власному транспорті.
  • Централізована евакуація з Бердянська в Запоріжжя. 48 автобусів вже стоять на в'їзді до міста. Також туди привезли бензовоз – водії приватних авто зможуть отримати паливо та виїхати з Бердянська. Заправки будуть на проспекті Східний 4а та вулиці Мелітопольське шосе, 87 Б.
  • З Мелітополя у Запоріжжя. Місце збору – пожежна частина №9. Автобуси для евакуації та гуманітарний вантаж вже заїхали до міста. Після того, як розвантажать гумдопомогу, автобуси приїдуть на місце посадки.

Окупанти обстріляли евакуаційний потяг

Ворог продовжує обстрілювати залізничну інфраструктуру України. 24 березня під Васильковом Київської області евакуаційний поїзд 43 Київ — Івано-Франківськ потрапив під обстріл. У результаті у трьох вагонах вибило вікна.

На щастя, потерпілих немає ні серед поїзної бригади, ні серед пасажирів.

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