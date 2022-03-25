В Украине согласовали два гуманитарных коридора на 25 марта

Украинцы сегодня смогут уехать из трех городов – для людей на личном транспорте в Бердянск привезли бензовоз с топливом

Украинцев эвакуируют из городов, которые обстреливает РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине на 25 марта согласовали два гуманитарных коридора. Мирные жители смогут эвакуироваться из Бердянска, Мариуполя и Мелитополя. Выехать смогут как на своих авто, так и на автобусах.

Об этом рассказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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Откуда можно уехать:

Из Мариуполя в Запорожье эвакуация будет для людей на собственном транспорте.

эвакуация будет для людей на собственном транспорте. Централизованная эвакуация из Бердянска в Запорожье. 48 автобусов уже стоят на въезде в город. Также туда привезли бензовоз – водители частных авто смогут получить топливо и уехать из Бердянска. Заправки будут на проспекте Схидный 4а и улице Мелитопольское шоссе, 87 Б.

48 автобусов уже стоят на въезде в город. Также туда привезли бензовоз – водители частных авто смогут получить топливо и уехать из Бердянска. Заправки будут на проспекте Схидный 4а и улице Мелитопольское шоссе, 87 Б. Из Мелитополя в Запорожье. Место сбора – пожарная часть №9. Автобусы для эвакуации и гуманитарный груз уже заехали в город. После того, как разгрузят гумпомощь, автобусы приедут на место посадки.

Оккупанты обстреляли эвакуационный поезд

Враг продолжает прицельно обстреливать железнодорожную инфраструктуру Украины. 24 марта под Васильковом Киевской области эвакуационный поезд 43 Киев — Ивано-Франковск попал под обстрел. В результате в трех вагонах выбило окна.

К счастью, пострадавших нет ни среди поездной бригады, ни среди пассажиров.