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В Україні погодили два гуманітарні коридори на 27 березня

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27 березня, 09:32
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Українці сьогодні зможуть виїхати з міст Маріуполь, Бердянськ та Рубіжне, які постійно обстрілюють російські військові – Верещук назвала адреси зборів
В Україні проводять евакуацію
В Україні проводять евакуацію / Фото: Колаж: Сьогодні

На сьогоднішній день, 27 березня, в Україні погодили два гуманітарні коридори для Донецької та Луганської областей.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

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Донецька область

  • Гумкоридор з міста Маріуполя у Запоріжжя на власному транспорті. Також узгоджено централізовану евакуацію маріупольців на автобусах з Бердянська.

Місце збору – вулиця Мелітопольське шосе, 27 – біля міського спорткомплексу. 15 автобусів зараз відправляються з міста Запоріжжя цим маршрутом.

"Час їхнього прибуття до місця збору залежатиме від швидкості проходження блокпостів окупантів. За адресою вулиця Мелітопольське шосе, 87б, у місті Бердянськ удля маріупольців працює безкоштовна дозаправка.
Також у Бердянську працюють гуманітарні штаби для допомоги маріупольцям", – уточнила Верещук.

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Контакти гуманітарних штабів:

  • 3-62-76, 3-52-52;
  • 097-551-5917;
  • 050-439-7529.

Також для отримання допомоги маріупольці можуть звертатися за телефонами кол-центру у Запоріжжі:

  • (095) 220-41-11;
  • (067) 220-41-12;
  • 0800-503-508.

Луганська область

  • Гумкоридор з міста Рубіжне в Бахмут. Евакуація пройде вулицями Київська, Шкільна, Харківська, Сонячна, Слов'янська, Хлібозаводська, Шевченка, Сосюри та район залізничного вокзалу міста.

"Також намагатимемося дістати наших людей зі сховища під руїнами хлібозаводу та зі сховища школи №5. Ми продовжуємо працювати над іншими маршрутами", – додала Верещук.

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Графік евакуаційних поїздів на 27 березня

Київ, вокзал Дарниця:

  • 9:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів;
  • 17:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів.

Харків:

  • 11:30 – №209/210 Харків – Ужгород.

Дніпро:

  • 20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп.

Краматорськ:

  • 13:00 – №274/273 Краматорськ – Львів;
  • 16:00 – №276/275 Краматорськ – Львів.

Одеса:

  • 22:32 – Одеса – Ужгород.

Інші:

  • 14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова;
  • 16:10 – 7931 Покровськ – Дніпро;
  • 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро.

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2
Літаки Літаки
121
3
Гелікоптери Гелікоптери
127
4
Танки Танки
582
5
ББМ ББМ
1664
6
Артилерія Артилерія
294
7
Засоби ППО Засоби ППО
52
8
РСЗВ РСЗВ
93
9
Цистерни ГММ Цистерни ГММ
73
10
БПЛА БПЛА
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11
Катери Катери
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12
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