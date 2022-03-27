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В Украине согласовали два гуманитарных коридора на 27 марта

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27 марта, 09:32
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Украинцы сегодня смогут выехать из городов Мариуполь, Бердянск и Рубежное, которые постоянно обстреливают российские военные – Верещук назвала адреса сборов
В Украине проводят эвакуацию
В Украине проводят эвакуацию / Фото: Коллаж: Сегодня

На сегодняшний день, 27 марта в Украине согласовали два гуманитарных коридора для Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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Донецкая область

  • Гумкоридор из города Мариуполь в Запорожье на собственном автотранспорте. Также согласована централизованная эвакуация мариупольцев на автобусах из Бердянска.

Место сбора – улица Мелитопольское шоссе, 27 – возле городского спорткомплекса. 15 автобусов сейчас отправляется из города Запорожья по этому маршруту.

"Время их прибытия к месту сбора будет зависеть от скорости прохождения блока постов оккупантов. По адресу улица Мелитопольское шоссе, 87б в городе Бердянск для мариупольцев работает бесплатная дозаправка
Также в городе Бердянск работают гуманитарные штабы для помощи мариупольцам", – уточнила Верещук.

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Контакты гуманитарных штабов:

  • 3-62-76, 3-52-52
  • 0975515917
  • 0504397529.

Также для получения помощи мариупольцы могут обращаться по телефонам колл-центра в Запорожье:

  • (095)220-41-11
  • (067)220-41-12
  • 0800-503-508

Луганская область

  • Гумкоридор из города Рубежное в Бахмут. Эвакуация пройдет по улицам Киевская, Школьная, Харьковская, Солнечная, Славянская, Хлебозаводская, Шевченко, Сосюры и район железнодорожного вокзала города.

"Также будем пытаться достать наших людей из хранилища под развалинами хлебозавода и из хранилища школы №5. Мы продолжаем работать над другими маршрутами", – добавила Верещук.

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График эвакуационных поездов на 27 марта

Киев, вокзал Дарница:

  • 9:00 — Интерсити+ Киев — Львов;
  • 17:00 — Интерсити+ Киев — Львов.

Харьков:

  • 11:30 — №209/210 Харьков — Ужгород.

Днепр:

  • 20:00 — №234/233 Днепр — Чоп.

Краматорск:

  • 13:00 — №274/273 Краматорск — Львов;
  • 16:00 — №276/275 Краматорск — Львов.

Одесса:

  • 22:32 — Одесса — Ужгород.

Другие:

  • 14:00 — 5501 Новозолотаревка — Лозовая;
  • 16:10 — 7931 Покровск — Днепр;
  • 23:30 — 234/233 Чоп — Днепр.

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Цитата дня

Сейчас время приступать к работе и восстанавливать экономику. Для Украины важно каждое предприятие, которое продолжает работать, а чтобы те, кто остановил деятельность, - ее возобновили.

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