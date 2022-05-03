У Запорізькій області майже 90 населених пунктів залишилися без газу через обстріли – ОВА

У місті Оріхів зафіксували нові пошкодження ввідних газопроводів низького тиску

Майже 90 міст та сел в Запорізькій області лишилися без газу. / Фото: Колаж: Сьогодні

Внаслідок вчорашніх обстрілів Запорізької області у місті Оріхів зафіксовані нові пошкодження ввідних газопроводів низького тиску. Загалом по області без газопостачання знаходиться 68 712 абонентів у 88 населених пунктах.

Про це повідомили в Запорізькій обласній військовій адміністрації в Telegram.

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Зокрема, залишаються відключеними від газопостачання 48 населених пунктів Бердянського та Мелітопольського районів через пошкодження магістрального газопроводу на території Донецької області.

Минулої доби у містах Оріхів та Гуляйполе було усунуто отримані раніше того ж дня внаслідок обстрілів пошкодження газопроводів низького тиску.

Разом з тим, 2 травня внаслідок обстрілу у місті Оріхів зафіксовані нові пошкодження ввідних газопроводів низького тиску.

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Порушене внаслідок ведення бойових дій газопостачання у населених пунктах області планується невідкладно відновити після отримання доступу для проведення таких робіт.

Ситуація зі світлом

На сьогодні, 3 травня, через пошкодження ліній електропостачання, опор та обладнання без електропостачання знаходяться 22 615 абонентів у 73 населених пунктах Запорізької області.

Протягом минулої доби відновлено енергопостачання 4 135 споживачів на території обслуговування Більмацького районного відділення.

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Щодо решти територій області ситуація не змінилася. Тривають активні бойові дії на території обслуговування Гуляйпільських, Оріхівських та Василівських електромереж, внаслідок чого проводити тут ремонтні роботи неможливо через небезпеку життю та здоров’ю енергетиків, а також через заборону військових.

Ситуація з водою

Протягом минулої доби інформація про пошкодження об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства не надходила.

За наявною інформацією на сьогодні відсутнє водопостачання у місті Гуляйполе та прилеглих сільських населених пунктах Пологівського району, смт Степногірськ та прилеглих сільських населених пунктах Василівського району. Крім того, через проблеми із забезпеченням електроенергією артезіанських свердловин без водопостачання частина міста Пологи.

Також внаслідок бойових дій пошкоджено каналізаційні очисні споруди, які приймають стоки міста Василівка та смт Степногірськ Василівського району.

Крім того, за оперативною інформацією загалом по області на сьогодні повністю зруйновано або частково пошкоджено 709 домоволодінь.

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