На Запоріжжі впав літак Ан-26, є жертви

Вранці 22 квітня у Запорізькій області впав літак АН-26. Внаслідок цього є постраждалі.
Про це повідомили у Запорізькій ОВА.
Що відомо?
У Вільнянському районі Запорізької області впав літак АН-26. Повітряне судно виконувало технічний рейс.
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В ОВА наголосили, що є постраждалі. Обставини з'ясовуються та подробиці повідомлять пізніше.
У Росії "самознищився" транспортний літак Ан-26
У Росії 24 лютого у Воронезькій області розбився військово-транспортний літак Ан-26, екіпаж загинув.
"24 лютого у Воронезькій області під час проведення планового польоту з перевезення військового майна зазнав катастрофи літак Ан-26 ВКС Росії. Екіпаж загинув", – повідомила пресслужба
За попередніми даними, причиною аварії стала відмова техніки. Для встановлення точних причин та обставин події до місця аварії направлено комісію ВКС.
На землі руйнувань немає.