На Запоріжжі впав літак Ан-26, є жертви

Повітряне судно виконувало технічний рейс

АН-26 упав у Запорізькій області. Фото: колаж "Сьогодні"

Вранці 22 квітня у Запорізькій області впав літак АН-26. Внаслідок цього є постраждалі.

Про це повідомили у Запорізькій ОВА.

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Що відомо?

У Вільнянському районі Запорізької області впав літак АН-26. Повітряне судно виконувало технічний рейс.

В ОВА наголосили, що є постраждалі. Обставини з'ясовуються та подробиці повідомлять пізніше.

У Росії "самознищився" транспортний літак Ан-26

У Росії 24 лютого у Воронезькій області розбився військово-транспортний літак Ан-26, екіпаж загинув.

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"24 лютого у Воронезькій області під час проведення планового польоту з перевезення військового майна зазнав катастрофи літак Ан-26 ВКС Росії. Екіпаж загинув", – повідомила пресслужба

За попередніми даними, причиною аварії стала відмова техніки. Для встановлення точних причин та обставин події до місця аварії направлено комісію ВКС.

На землі руйнувань немає.

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