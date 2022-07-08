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Важливий анонс Зеленського, суд над антиросійським депутатом у РФ та інші події 8 липня

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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8 липня, 06:00
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Зеленський заявив про "дуже змістовний" день сьогодні, а у Росії судитимуть депутата за антивоєнний виступ
Важливі події 8 липня/Фото: колаж: "Сьогодні"
Важливі події 8 липня/Фото: колаж: "Сьогодні"

П'ятниця, 8 липня, за словами президента України Володимира Зеленського стане "дуже змістовною". Крім цього, сьогодні у Росії судитимуть депутата за антивоєнний виступ.

Зеленський анонсував багато внутрішньоукраїнських новин

Президент України Володимир Зеленський анонсував 8 липня багато внутрішньоукраїнських новин. Він зазначив, що день буде "дуже змістовний".

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"Продовжу серію звернень до європейських парламентів — на черзі Словенія. Буде і багато внутрішньоукраїнських новин — попереду дуже змістовний день", — зазначив Зеленський.

У Росії судитимуть депутата за антивоєнний виступ

У Міщанському суді Москви 7 липня завершився третій день суду над муніципальним депутатом Красносільського району Олексієм Горіновим. Уже сьогодні, 8 липня, йому оголосять вирок за антивоєнний виступ.

Горінова звинувачують у розповсюдженні "свідомо неправдивої інформації про дії російських збройних сил", зокрема в тому, що він назвав російське вторгнення в Україну "війною".

Кримінальну справу проти Олексія Горінова порушили за новою статтею 207.3 Кримінального кодексу Росії (публічне поширення явно неправдивої інформації про використання Збройних Сил Російської Федерації). Горінова звинуватили у поширенні "фейків" групою осіб із використанням свого службового становища та за мотивами ненависті чи ворожнечі. Разом із Горіновим обвинуваченою у цій кримінальній справі стала його колега з муніципалітету Олена Котьоночкіна. Вона виїхала із Росії.

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Кримінальна справа розслідувалася лише п'ять днів. За версією слідства, під час засідання ради депутатів Красносільського округу Москви Горінов та Котьоночкіна називали війну в Україні "війною", а не "спеціальною операцією" і говорили про загибель українських дітей.

Сам Горінов на дебатах заявив:

"Я вважаю, що Росія вичерпала свій ліміт на війни ще у XX столітті. Проте наше сьогодення – це Буча, Ірпінь, Гостомель... П'ять місяців Росія веде військові дії, сором'язливо називаючи їх "спеціальною операцією". Нам обіцяють перемогу та славу. Чому ж чимала частина моїх співгромадян відчуває сором і провину. Чому у нашої країни з'явилося стільки недругів? Можливо, з нами щось не так?".

У Києві поховають загиблого комбата 72-ї ОМБ

У п'ятницю 8 липня у Михайлівському Золотоверхому соборі відбудеться прощання із майором 72-ї ОМБ Андрієм Верхоглядом, який загинув на Донбасі.

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У 72-й ОМБ кажуть:

"Андрій "Лівша" Верхогляд повертається додому. Назавжди. Проститись та подякувати йому зможуть всі. Прощання з майором Андрієм Верхоглядом відбудеться в Києві, 8 липня, о 9:00 в Михайлівському Златоверхому соборі. Опісля, Андрія повезуть в Новоград-Волинський де прощання буде біля будинку офіцерів, орієнтовно о 14:30, після чого поховають в рідному місті".

"Укрзалізниця" призначила один додатковий евакуаційний потяг

"Укрзалізниця" опублікувала графік додаткових евакуаційних потягів на 8 липня. Актуальний графік регулярних потягів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті перевізника.

Розклад евакуаційних потягів на 8 липня:

  • 16:30 – 234/233 Покровськ – Дніпро – Львів.

Час відправлення може змінюватися.

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