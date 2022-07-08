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Важный анонс Зеленского, суд над антироссийским депутатом в РФ и другие события 8 июля

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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8 июля, 06:00
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Зеленский заявил об "очень содержательном" дне сегодня, а в России будут судить депутата за антивоенное выступление
Важные события 8 июля/Фото: коллаж: "Сегодня"
Важные события 8 июля/Фото: коллаж: "Сегодня"

Пятница, 8 июля, по словам президента Украины Владимира Зеленского станет "очень содержательной". Кроме того, сегодня в России будут судить депутата за антивоенное выступление.

Зеленский анонсировал много внутриукраинских новостей

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал 8 июля много внутриукраинских новостей. Он отметил, что день будет "очень содержательным".

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"Продолжу серию обращений в европейские парламенты — на очереди Словения. Будет и много внутриукраинских новостей — впереди очень содержательный день", — отметил Зеленский.

В России будут судить депутата за антивоенное выступление

В Мищанском суде Москвы 7 июля завершился третий день суда над муниципальным депутатом Красносельского района Алексеем Гориновым. Уже сегодня, 8 июля, ему объявят приговор за антивоенное выступление.

Горинова обвиняют в распространении "заведомо ложной информации о действиях российских вооруженных сил", в том числе в том, что он назвал российское вторжение в Украину "войной".

Уголовное дело против Алексея Горинова было возбуждено по новой статье 207.3 Уголовного кодекса России (публичное распространение явно ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации). Горинова обвинили в распространении "фейков" группой лиц с использованием своего служебного положения и по мотивам ненависти или вражды. Вместе с Гориновым обвиняемой по этому уголовному делу стала его коллега из муниципалитета Елена Котеночкина. Она уехала из России.

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Уголовное дело расследовалось всего пять дней. По версии следствия, во время заседания совета депутатов Красносельского округа Москвы Горинов и Котеночкина называли войну в Украине "войной", а не "специальной операцией" и говорили о гибели украинских детей.

Сам Горинов на прениях заявил:

"Я считаю, что Россия исчерпала свой лимит на войны еще в XX веке. Однако наше настоящее – это Буча, Ирпень, Гостомель... Пять месяцев Россия ведет военные действия, стыдливо называя их" специальной операцией". Нам обещают победу и славу. Почему же большая часть моих сограждан испытывает стыд и вину. Почему у нашей страны появилось столько недругов? Возможно, с нами что-то не так?".

В Киеве похоронят погибшего комбата 72-й ОМБ

В пятницу, 8 июля, в Михайловском Златоверхом соборе состоится прощание с майором 72-й ОМБ Андреем Верхоглядом, который погиб на Донбассе.

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В 72-й ОМБ говорят:

Прощание с майором Андреем Верхоглядом состоится в Киеве, 8 июля, в 9:00 в Михайловском Златоверхом соборе у дома офицеров, ориентировочно в 14:30, после чего похоронят в родном городе".

"Укрзализныця" назначила один дополнительный эвакуационный поезд

"Укрзализныця" опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на 8 июля. Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте перевозчика.

Расписание эвакуационных поездов на 8 июля:

  • 16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов

Время отправления может меняться.

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