Важливий візит європейських лідерів в Україну та подорожчання вартості проїзду в містах — ці та інші події 16 червня

У Київ приїдуть Шольц, Макрон та Драґі, а у деяких містах країни подорожчає проїзд

Важливі події 16 червня/Фото: колаж: "Сьогодні"

У четвер, 16 червня, в Україну з візитом приїдуть канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі. Крім цього, сьогодні в деяких українських містах зросте вартість проїзду.

В Україну їдуть важливі гості

Після вчорашньої зустрічі начальників штабів та міністрів оборони у форматі "Рамштайн", на якій Україну потужно підтримали та ухвалили рішення про новий пакет допомоги, в нашу країну їдуть важливі гості — канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі. Вони зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським та покажуть потужну демонстрацію західної солідарності з Україною. Візит є досить важливий, оскільки пройде напередодні подання оцінки Європейською комісією того, чи слід Україні надати статус кандидата на вступ до ЄС. Очікується, що 17 червня Європейська комісія надасть свій висновок щодо статусу для України.

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За словами посадовців, знайомих із цим питанням, Єврокомісія, ймовірно, оголосить, що Україна має набути статусу кандидата в члени ЄС. Однак, є вимога — країна повинна провести низку реформ, спрямованих на зміцнення верховенства права та боротьбу з корупцією.

Деякі країни Європейського Союзу розходяться в думках щодо того, чи слід розглядати ці реформи як попередню умову для того, щоб Україна стала кандидатом, чи слід означити контрольний список реформ вже перед наступним кроком на шляху до ЄС — офіційним відкриттям переговорів про вступ.

Дипломати в Брюсселі вважають, що візит Шольца, Макрона та Драґі в Україну є необхідним для збору достатньої підтримки для варіанту надання статусу кандидата в члени ЄС вже зараз, а список реформ, які необхідно втілити, буде наданий на пізнішому етапі.

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В українських містах зросте вартість проїзду

З 16 червня вартість проїзду у Луцьку в автобусах, які працюють на міських маршрутах загального користування у звичайному режимі руху, становитиме 14 гривень.

Для учнів закладів загальної середньої освіти Луцької міської територіальної громади вартість проїзду складатиме 7 гривень за одну поїздку, за наявності учнівського квитка.

Відповідне рішення 15 червня ухвалили члени виконавчого комітету Луцької міської ради.

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На підняття тарифів вплинуло багато складових. Зокрема, у чинному тарифі вартість дизельного палива закладена у розмірі 26 гривень за літр. На початок червня цього року середня вартість дизпалива становить 58 грн/літр. Разом з тим на окремих АЗС, де є достатня кількість пального, його вартість становить 64 грн/літр. Таким чином ціна палива зросла щонайменше у 2,23 раза.

Збільшилась і вартість основних запчастин і мастил. Шини зросли у ціні на 25-40 %, моторні мастила на 40-45%, а акумуляторні батареї — 35-40%.

На вартість тарифу вплинуло і збільшення розміру мінімальної заробітної плати, яка у жовтні 2021 року становила 6 тисяч гривень, з грудня 2022 року — 6500 гривень, а у жовтні 2022 року планово зросте до 6700 гривень.

Варто врахувати й рівень інфляції на Волині у 2022 році, у порівнянні з груднем 2021 року, який складає 109,7 % (станом на 01.05.2022 року).

Крім того, вартість проїзду зросте й у Черкасах. Відповідно до рішення виконавчий комітет міськради ціна квитка в електротранспорті становитиме 10 грн, а у маршрутці – 13 грн.

Також проїзд подорожчає в Івано-Франківську. Новий тариф становитиме 10 грн у маршрутках приватних перевізників. У комунальному транспорті ціни без змін.

"Укрзалізниця" призначила один додатковий евакуаційний потяг

"Укрзалізниця" опублікувала графік додаткових евакуаційних потягів на 10 червня. Актуальний графік регулярних потягів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті перевізника.

Розклад евакуаційних потягів на 10 червня:

16:30 – 234/233 Покровськ – Дніпро – Львів.

Час відправлення може змінюватися.

Kalush Orchestra проведе благодійний концерт у Вільнюсі

Переможець Євробачення-2022 Kalush Orchestra 16 червня дасть у литовській столиці концерт "Я – Україна".

Організатор концерту зазначив, що половину вирученої від продажу квитків суми передасть фонду "Я – Україна", який заснувало посольство України в Литві. Своєю чергою українські виконавці вважають своїм обов'язком поширення інформації про війну, яку Росія веде в Україні, і намагаються допомогти країні у важкий для неї час.

Концерт Kalush Orchestra відбудеться на арені Avia Solutions Group. Початок — о 20:00. Квитки за ціною 29-69 євро можна придбати на порталі Bilietai.lt.