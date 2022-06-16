Важный визит европейских лидеров в Украину и подорожание стоимости проезда в городах — эти и другие события 16 июня

В Киев приедут Шольц, Макрон и Драги, а в некоторых городах страны подорожает проезд

Важные события 16 июня/Фото: коллаж: "Сегодня"

В четверг, 16 июня, в Украину с визитом приедут канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Марио Драги. Кроме того, сегодня в некоторых украинских городах вырастет стоимость проезда.

В Украину едут важные гости

После вчерашней встречи начальников штабов и министров обороны в формате "Рамштайн", на которой Украину мощно поддержали и приняли решение о новом пакете помощи, в нашу страну едут важные гости – Шольц, Макрон и Драги. Они встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским и покажут мощную демонстрацию западной солидарности с Украиной. Визит достаточно важен, поскольку пройдет накануне представления оценки Европейской комиссией того, следует ли Украине предоставить статус кандидата на вступление в ЕС. Ожидается, что 17 июня Европейская комиссия даст свой вывод по статусу для Украины.

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По словам чиновников, знакомых с этим вопросом, Еврокомиссия, вероятно, объявит, что Украина должна получить статус кандидата в члены ЕС. Однако есть требование — страна должна провести ряд реформ, направленных на укрепление верховенства права и борьбу с коррупцией.

Некоторые страны Европейского Союза расходятся во мнениях относительно того, следует ли рассматривать эти реформы как предварительное условие для того, чтобы Украина стала кандидатом, следует ли обозначить контрольный список реформ уже перед следующим шагом на пути в ЕС — официальным открытием переговоров о вступлении.

Дипломаты в Брюсселе считают, что визит Шольца, Макрона и Драги в Украину необходим для сбора достаточной поддержки для варианта предоставления статуса кандидата в члены ЕС уже сейчас, а список реформ, которые необходимо воплотить, будет предоставлен на более позднем этапе.

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В украинских городах вырастет стоимость проезда

С 16 июня стоимость проезда в Луцке в автобусах, работающих на городских маршрутах общего пользования в обычном режиме движения, составит 14 гривен.

Для учащихся учреждений общего среднего образования Луцкой городской территориальной громады стоимость проезда будет составлять 7 гривен за одну поездку, при наличии ученического билета.

Соответствующее решение 15 июня приняли члены исполнительного комитета Луцкого городского совета.

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На поднятие тарифов повлияло много составляющих. В частности, в действующем тарифе стоимость дизельного топлива заложена в размере 26 гривен за литр. На начало июня этого года средняя стоимость дизтоплива составляет 58 грн/литр. Вместе с тем на отдельных АЗС, где есть достаточное количество топлива, его стоимость составляет 64 грн/литр. Таким образом цена топлива выросла минимум в 2,23 раза.

Увеличилась и стоимость основных запчастей и масел. Шины выросли в цене на 25-40 %, моторные масла на 40-45%, а аккумуляторные батареи — 35-40%.

На стоимость тарифа повлияло и увеличение размера минимальной заработной платы, которая в октябре 2021 года составляла 6 тысяч гривен, с декабря 2022 года — 6500 гривен, а в октябре 2022 года планово возрастет до 6700 гривен.

Стоит учесть и уровень инфляции на Волыни в 2022 году, по сравнению с декабрем 2021 года, который составляет 109,7 % (по состоянию на 01.05.2022 года).

Кроме того, стоимость проезда вырастет и в Черкассах. Согласно решению исполнительного комитета горсовета цена билета в электротранспорте составит 10 грн, а в маршрутке – 13 грн.

Также проезд подорожает в Ивано-Франковске. Новый тариф составит 10 грн. в маршрутках частных перевозчиков. В коммунальном транспорте цены без изменений.

"Укрзализныця" назначила один дополнительный эвакуационный поезд

"Укрзализныця" опубликовала график дополнительных эвакуационных поездов на 10 июня. Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте перевозчика.

Расписание эвакуационных поездов на 10 июня:

16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов

Время отправления может меняться.

Kalush Orchestra проведет благотворительный концерт в Вильнюсе

Победитель "Евровидения-2022" Kalush Orchestra 16 июня даст в литовской столице концерт "Я — Украина".

Организатор концерта отметил, что половину вырученной от продажи билетов суммы передаст фонду "Я — Украина", который учредило посольство Украины в Литве. В свою очередь украинские исполнители считают своим долгом распространение информации о войне, которую Россия ведет в Украине, и пытаются помочь стране в тяжелое для нее время.

Концерт Kalush Orchestra состоится на арене Avia Solutions Group. Начало – в 20:00. Билеты по цене 29-69 евро можно приобрести на портале Bilietai.lt.