Угорщина відмовилася допомагати Україні у війні з Росією

Угорщина підтримує Україну у прагненні завершити війну, але не відмовлятиметься від російського газу та нафти, а також категорично проти транзиту зброї своєю територією

Глава МЗС Петер Сійярто дбає насамперед про свій народ і свою країну / Фото: Колаж: Сьогодні

Угорщина прикладає багато зусиль, щоб не бути втягнутою у війну, тому не піде на прохання української сторони. Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава МЗС Угорщини Петер Сійярто.

За його словами, для керівництва їхньої країни безпека Угорщини та угорського народу на першому місці.

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"Ми зробимо все можливе, щоб Угорщина не була у війні, тому ми не допустимо постачання зброї в нашу країну. Ці постачання означають знищення військової цілі, і ми не хочемо ризикувати життям та безпекою угорського народу. Заодно і угорцям не дамо заплатити ціну війни". Зупинка газу та нафти з Росії унеможливить постачання енергії в нашу країну, одночасно призведе до різкого зростання вартості іригації. Тому ми продовжуємо підтримувати продовження санкцій на енергетичні перевезення", – сказав він.

На саміті прем'єр-міністрів Євросоюзу президент України Володимир Зеленський закликав владу Угорщини допустити постачання зброї через їх територію.

Складні стосунки з Угорщиною