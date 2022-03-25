Угорщина відмовилася допомагати Україні у війні з Росією

Угорщина прикладає багато зусиль, щоб не бути втягнутою у війну, тому не піде на прохання української сторони. Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава МЗС Угорщини Петер Сійярто.
За його словами, для керівництва їхньої країни безпека Угорщини та угорського народу на першому місці.
"Ми зробимо все можливе, щоб Угорщина не була у війні, тому ми не допустимо постачання зброї в нашу країну. Ці постачання означають знищення військової цілі, і ми не хочемо ризикувати життям та безпекою угорського народу. Заодно і угорцям не дамо заплатити ціну війни". Зупинка газу та нафти з Росії унеможливить постачання енергії в нашу країну, одночасно призведе до різкого зростання вартості іригації. Тому ми продовжуємо підтримувати продовження санкцій на енергетичні перевезення", – сказав він.
На саміті прем'єр-міністрів Євросоюзу президент України Володимир Зеленський закликав владу Угорщини допустити постачання зброї через їх територію.
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Складні стосунки з Угорщиною
- На початку лютого стало відомо, що саме Угорщина заблокувала приєднання України до Об'єднаного центру кібероборони НАТО, що могло б суттєво допомогти ЗС України у війні з Росією.
- На початку року глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна погодиться на вступ України до НАТО після виконання деяких умов, одна з яких – вирішення проблеми з правами національних меншин.
- 14 лютого прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що вторгнення Росії в Україну може призвести до хвилі із сотень тисяч українських біженців, які хлинуть у країну, і тому необхідно не допустити військових дій.
- Відносини між Україною та Угорщиною погіршилися після ухвалення Верховною Радою закону про освіту у вересні 2017 року. Угорщина вважає, що закон порушує право етнічних угорців здобувати освіту своєю рідною мовою.
- Весною 2014 року, у розпал війни на Донбасі, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зажадав автономії для угорців Закарпаття.