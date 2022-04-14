Верещук: 14 квітня буде відкрито 9 гуманітарних коридорів — список

Станом на 14 квітня в Україні погоджено 9 гуманітарних коридорів для евакуації. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ірина Верещук.
Коридори працюватимуть у таких напрямках:
- З міст Маріуполь, Бердянськ, Токмак та Енергодар у Запоріжжі на власному транспорті.
- Сєвєродонецьк – Бахмут (місце зборів – проспект Хіміків, 28).
- Лисичанськ – Бахмут (місце зборів – РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324).
- Попасна – Бахмут (місце зборів – вул. Першотравнева, 42).
- с. Гірське – Бахмут (місце зборів – вул. Гагаріна, 13).
- Рубіжне – Бахмут.
Верещук зазначає, що гуманітарні коридори на Луганщині працюватимуть за умови припинення обстрілів з боку окупаційних військ.
Далі по темі
Ситуація на сході України
Минулої доби російські окупанти обстріляли житлові квартали Луганської області 51 раз. Про це повідомив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.
"Минулої доби, 4 квітня, поліцією задокументовано 51 ворожий обстріл. Росіяни били з мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, застосовували авіацію", — написав губернатор.
Сергій Гайдай закликав місцевих жителів якомога покинути Луганську область, оскільки практично всі населені пункти перебувають під вогнем окупантів.
Крім того, окупанти знову зірвали евакуацію з Рубіжного.