Верещук: з російського полону звільнили 45 українців

У четвер, 28 квітня, вкотре відбувся обмін полоненими. У підсумку з російського полону звільнили 45 наших людей.
Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у своєму Telegram-каналі.
За її словами, звільнили 13 офіцерів та 20 солдатів (з яких 5 поранено).
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Також додому повертають 12 наших цивільних.
Окупанти вимагають від українських захисників здатися
Російські окупанти зробили нову заяву. Загарбники запропонували українським захисникам Маріуполя скласти зброю та здатися в полон.
"З огляду на катастрофічне становище, що склалося на металургійному комбінаті "Азовсталь", а також керуючись суто гуманними принципами, Збройні сили Росії пропонують бойовикам націоналістичних батальйонів та іноземним найманцям припинити будь-які бойові дії та скласти зброю", – вимагають російські окупанти.
"Я розумів, що буду тут, якою б не була ситуація. Багато хто намагався виїхати. Це просто клоуни. Смішно."