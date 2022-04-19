Верещук: із полону окупантів звільнили понад 70 українців

Додому повернуться військовослужбовці, із них 10 офіцерів, а також цивільні особи

Верещук розповіла про передачу полонених / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 19 квітня, відбувся обмін полоненими. В Україну повертаються 76 людей. Це був п'ятий обмін полоненими.

Про це заявила віцепрем'єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

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"Сьогодні ми обміняли 60 військовослужбовців, з них 10 офіцерів. Також додому повертаються 16 цивільних осіб. Це був п'ятий обмін полоненими. Усього 76 людей", – йдеться у повідомленні.

Окупанти вимагають від українських захисників здатися

Російські окупанти зробили нову заяву. Загарбники запропонували українським захисникам Маріуполя скласти зброю та здатися в полон.

"З огляду на катастрофічне становище, що склалося на металургійному комбінаті "Азовсталь", а також керуючись суто гуманними принципами, Збройні сили Росії пропонують бойовикам націоналістичних батальйонів та іноземним найманцям припинити будь-які бойові дії та скласти зброю", – вимагають російські окупанти.

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