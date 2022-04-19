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Верещук: із полону окупантів звільнили понад 70 українців

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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19 квітня, 15:25
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Додому повернуться військовослужбовці, із них 10 офіцерів, а також цивільні особи
Верещук розповіла про передачу полонених / Колаж "Сьогодні"
Верещук розповіла про передачу полонених / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 19 квітня, відбувся обмін полоненими. В Україну повертаються 76 людей. Це був п'ятий обмін полоненими.

Про це заявила віцепрем'єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

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"Сьогодні ми обміняли 60 військовослужбовців, з них 10 офіцерів. Також додому повертаються 16 цивільних осіб. Це був п'ятий обмін полоненими. Усього 76 людей", – йдеться у повідомленні.

Окупанти вимагають від українських захисників здатися

Російські окупанти зробили нову заяву. Загарбники запропонували українським захисникам Маріуполя скласти зброю та здатися в полон.

"З огляду на катастрофічне становище, що склалося на металургійному комбінаті "Азовсталь", а також керуючись суто гуманними принципами, Збройні сили Росії пропонують бойовикам націоналістичних батальйонів та іноземним найманцям припинити будь-які бойові дії та скласти зброю", – вимагають російські окупанти.

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Герої не вмирають!

Особисто знищив дві ворожі БМД. Володимир Балюк – десантник, позивний "Балу", головний сержант роти 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ. Відбиваючи атаку ворога, за допомогою "джавеліна" підірвав дві бойові машини десанту росіян, після чого наступ окупантів захлинувся. Загинув у тому ж бою. Герой України. Посмертно.

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Цитата дня

Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової системи. Бо вони – це частина окупаційної машини.

Цитата на segodnya.ua
Володимир Зеленський Президент України
Поради військових
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Залишилися вдома
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Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
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