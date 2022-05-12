Верещук назвала кількість важкопоранених бійців "Азовсталі"

Українських захисників хочуть евакуювати, зараз тривають переговори

Ірина Верещук розповіла про можливу евакуацію бійців з "Азовсталі". Фото: колаж "Сьогодні"

Україна хоче обміняти 38 важкопоранених військових "Азовсталі". Наразі тривають переговори. Евакуацію решти бійців обговорюватимуть пізніше.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністр України Ірина Верещук у своєму Telegram-каналі.

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За її словами, за дорученням президента України Володимира Зеленського ведуться дуже складні переговори щодо евакуації важкопоранених бійців з "Азовсталі" в обмін на полонених росіян.

"Зараз ми ведемо переговори лише про 38 важкопоранених (лежачих) бійців. Працюємо покроково. Обміняємо 38 важких, потім будемо рухатись далі. Зараз немає перемовин про обмін 500 або 600 людей, про що повідомляють деякі ЗМІ. Закликаю всіх працювати серйозно, не пускатися в нереальні міркування та заяви. Тільки реалістичність і тверезість думок та дій дасть результат", – наголосила Верещук.

Поранені на "Азовсталі" без медикаментів та в повній антисанітарії

Поранені українські військові, які залишаються на заблокованому заводі "Азовсталь", перебувають у повній антисанітарії з відкритими ранами. Не вистачає не лише медикаментів, а й навіть їжі. Захисники Маріуполя закликають ООН та Червоний Хрест організувати евакуацію поранених військових. Про це повідомив полк "Азов" в Telegram.

Захисники "Азовсталі" вирішили показати всьому цивілізованому світу умови, в яких перебувають поранені. У повній антисанітарії, з відкритими ранами, перев'язаними нестерильними залишками бинтів, без необхідних медикаментів і навіть харчування.

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"Ми закликаємо ООН та Червоний Хрест показати свою гуманність та підтвердити основні засади, на яких вас створено, врятувавши поранених людей, що вже не є комбатантами. Військовослужбовці, яких ви бачите на фото, і ще сотні на заводі "Азовсталь" – з тяжкими пораненнями – ціною власного здоров'я захищали Україну та увесь цивілізований світ", – йдеться у заяві.

Полк "Азов" вимагає негайної евакуації поранених військовослужбовців до контрольованих Україною територій, де їм нададуть допомогу та забезпечать належний догляд.

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