Верещук розповіла, на якому напрямку ЗСУ підуть у контрнаступ

Віцепрем'єр звернулася до українців на окупованій території

Верещук розповіла, що ЗСУ будуть відвойовувати південь України / Фото: Колаж: Сьогодні

Збройні сили України починають контрнаступ на півдні, тому мешканцям окупованих територій Херсонської та Запорізької областей слід евакуюватись.

Про це віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції Ірина Верещук розповіла у рамках єдиного телемарафону.

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"Наша армія починає контрнаступ. Я не знаю, в яких це буде тимчасових рамках, але точно знаю, що там (у містах ймовірного театру військових дій) точно не повинно бути жінок і дітей. Вони не повинні стати "живим щитом" між ЗСУ та ворогом. Очевидно, що ворог має бути знищений. Зрозуміло, що будуть бої, будуть артилерійські обстріли, тому ми закликаємо терміново евакуюватися", – заявила Верещук.

За її словами, це необхідно, щоб ЗСУ в ході наступальних дій не наражали на небезпеку цивільне населення.

Зеленський наказав ЗСУ деокупувати південь України

Президент Володимир Зеленський наказав військовим деокупувати території на півдні, розповів міністр оборони України Олексій Резніков.

Резніков зазначив, що Зеленський наказав військовим України відвоювати окуповані прибережні райони, які мають життєво важливе значення для економіки країни.

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Президент переконаний, що активні бойові дії зможуть закінчитись вже до кінця цього року.

Раніше Зеленський назвав два способи деокупації територій України.