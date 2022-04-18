Країна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Маріуполя ⚔ Битва за Донбас 💪 СБУ впіймала Медведчука 🌱 Великдень-2022
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Верещук: Сьогодні гуманітарних коридорів не буде – подробиці

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
18 квітня, 12:02
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Віцепрем’єр-міністр заявила, що 17 квітня були складні перемовини
Ірина Верещук заявила, що з міркувань безпеки було ухвалено рішення не відкривати сьогодні гуманітарні коридори.
Ірина Верещук заявила, що з міркувань безпеки було ухвалено рішення не відкривати сьогодні гуманітарні коридори. / Фото: Колаж: Сьогодні, Цензор. НЕТ

Сьогодні, 18 квітня, гуманітарних коридорів не буде – російські окупанти не припиняють блокування та обстріли.

Про це повідомила в Telegram віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Реклама

Що відбувається

Ірина Верещук заявила, що 17 квітня були складні перемовини щодо коридорів із Маріуполя, Бердянська, Токмака, Енергодара.

"Також працювали над коридорами з Херсонської області (Нововоронцовка, Осокорівка, Миролюбівка, Нововознесенське, Високопілля). Звісно, перемовини йшли також про коридори з міст Луганської області: Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Попасна та смт Нижнє. Однак у порушення міжнародного гуманітарного права російські окупанти не припиняють блокування та обстріли гуманітарних маршрутів", – написала вона.

За словами Верещук, тому з міркувань безпеки було ухвалено рішення сьогодні, 18 квітня, не відкривати гуманітарні коридори.

"Докладатимемо всіх зусиль, щоб гуманітарні коридори запрацювали знову якнайшвидше", – заявила вона.

Нагадаємо, понад 567 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Водночас 205 дітей загинули та понад 362 поранені.

Реклама

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Дізнатись!
Допомога під час війни
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Рупор Кремля
Путіністи🤬
Санкції проти окупанта
Більше санкцій
Наші гроші
Більше новин
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 11:00 18 квітня
1
Особовий склад 20600
Особовий склад
2
Літаки 167
Літаки
3
Гелікоптери 147
Гелікоптери
4
Танки 790
Танки
5
ББМ 2041
ББМ
6
Артилерія 381
Артилерія
7
Засоби ППО 67
Засоби ППО
8
РСЗВ 130
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 155
БПЛА
11
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
12
Транспорт 1487
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Історії звитяг
Павло (прізвище не називаємо) - головний сержант артилерійської батареї, на рахунку якої сотні одиниць розбитої техніки ворога! Його точність, сміливість і сталеві нерви перетворюють смертоносну зброю РФ на металобрухт. В тому числі і за допомогою реактивної системи "Верба". "Не я б'ю - "Верба" б'є!"
Слава Україні!
Податки
Хто найбільше поповнює бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бізнес-ізоляція
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
34,00
37,50
27,37
-
-
39,49
-
-
33,79
37,40
29,29
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
28,98
-
33,50
37,50
-
Надійний тил
Допомогти Героям!
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

38852.25

Binance Coin (BNB)

398.45

Dogecoin (DOGE)

0.13

Litecoin (LTC)

105.83

Theta (THETA)

2.78

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

31.82

Цитата дня

Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової системи. Бо вони – це частина окупаційної машини.

Цитата на segodnya.ua
Володимир Зеленський Президент України
Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти