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Верещук: Сегодня гуманитарных коридоров не будет – подробности

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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18 апреля, 12:02
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Вице-премьер-министр заявила, что 17 апреля были сложные переговоры
Ирина Верещук заявила, что из соображений безопасности было принято решение не открывать сегодня гуманитарные коридоры.
Ирина Верещук заявила, что из соображений безопасности было принято решение не открывать сегодня гуманитарные коридоры. / Фото: Коллаж: Сегодня, Цензор. НЕТ

Сегодня, 18 апреля, гуманитарных коридоров не будет – российские оккупанты не прекращают блокировку и обстрелы.

Об этом сообщила в Telegram вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

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Что происходит

Ирина Верещук заявила, что 17 апреля были сложные переговоры по коридорам из Мариуполя, Бердянска, Токмака, Энергодара.

"Также работали над коридорами из Херсонской области (Нововоронцовка, Осокоровка, Миролюбовка, Нововознесенское, Высокополье). Конечно, переговоры шли также о коридорах из городов Луганской области: Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасная и пгт Нижнее. Однако в нарушение международного гуманитарного права российские оккупанты не прекращают блокировку и обстрелы гуманитарных маршрутов", – написала она.

По словам Верещук, поэтому из соображений безопасности было принято решение сегодня, 18 апреля, не открывать гуманитарные коридоры.

"Будем прилагать все усилия, чтобы гуманитарные коридоры заработали снова как можно быстрее", – заявила она.

Напомним, более 567 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. В то же время 205 детей погибли и более 362 ранены.

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Цитата дня

Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

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