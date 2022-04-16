Верещук: В Україні 16 квітня працюватимуть 9 гуманітарних коридорів – список

Мирних жителів намагаються вивезти з трьох областей у безпечніші райони

Ірина Верещук розповіла про гуманітарні коридори 16 квітня. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні 16 квітня погоджено 9 гуманітарних коридорів для евакуації людей з найгарячіших точок.

Про це повідомила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в Telegram.

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Маршрути для евакуації

Протягом дня люди зможуть виїхати з таких регіонів:

З міст Маріуполь, Бердянськ, Токмак та Енергодар до Запоріжжя на власному транспорті.

Через погодні умови автобуси для евакуації все ще не можуть їхати цим маршрутом – розмито дорогу на ділянці маршруту між Запоріжжям та містом Василівка.

Сєвєродонецьк – Бахмут (місце збору – проспект Хіміків, 28).

Лисичанськ – Бахмут (місце збору – РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324).

Попасна – Бахмут (місце збору – вул. Первомайська, 42).

Гірське – Бахмут (місце збору – вул. Гагаріна, 13).

Рубіжне – Бахмут.

"Гуманітарні коридори на Луганщині працюватимуть за умови припинення обстрілів з боку окупаційних військ", – додала Верещук.

Результати евакуації 15 квітня

За 15 квітня було евакуйовано 2864 особи.

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З Маріуполя та Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 2494 особи:

363 особи – з Маріуполя;

2131 особа – мешканці міст Запорізької області (Пологи, Василівка, Бердянськ та Мелітополь).

Водночас із міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна, Попасна та селища Гірське Луганської області, попри постійні обстріли, вдалося евакуювати 370 осіб.

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