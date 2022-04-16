Верещук: В Україні 16 квітня працюватимуть 9 гуманітарних коридорів – список

В Україні 16 квітня погоджено 9 гуманітарних коридорів для евакуації людей з найгарячіших точок.
Про це повідомила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в Telegram.
Маршрути для евакуації
Протягом дня люди зможуть виїхати з таких регіонів:
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- З міст Маріуполь, Бердянськ, Токмак та Енергодар до Запоріжжя на власному транспорті.
Через погодні умови автобуси для евакуації все ще не можуть їхати цим маршрутом – розмито дорогу на ділянці маршруту між Запоріжжям та містом Василівка.
- Сєвєродонецьк – Бахмут (місце збору – проспект Хіміків, 28).
- Лисичанськ – Бахмут (місце збору – РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324).
- Попасна – Бахмут (місце збору – вул. Первомайська, 42).
- Гірське – Бахмут (місце збору – вул. Гагаріна, 13).
- Рубіжне – Бахмут.
"Гуманітарні коридори на Луганщині працюватимуть за умови припинення обстрілів з боку окупаційних військ", – додала Верещук.
Результати евакуації 15 квітня
За 15 квітня було евакуйовано 2864 особи.
З Маріуполя та Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 2494 особи:
- 363 особи – з Маріуполя;
- 2131 особа – мешканці міст Запорізької області (Пологи, Василівка, Бердянськ та Мелітополь).
Водночас із міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна, Попасна та селища Гірське Луганської області, попри постійні обстріли, вдалося евакуювати 370 осіб.