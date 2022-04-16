Верещук: В Украине 16 апреля будут работать 9 гуманитарных коридоров – список

В Украине 16 апреля согласовано 9 гуманитарных коридоров для эвакуации людей из самых горячих точек.
Об этом сообщила вице-премьер – министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в Telegram.
Маршруты для эвакуации
В течение дня люди смогут уехать из следующих регионов:
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- Из городов Мариуполь, Бердянск, Токмак и Энергодар в Запорожье на собственном транспорте.
Из-за погодных условий автобусы для эвакуации все еще не могут ехать по этому маршруту – размыт дорогу на участке маршрута между Запорожьем и городом Васильевка.
- Северодонецк – Бахмут (место собрания – проспект Химиков, 28).
- Лисичанск – Бахмут (место собрания – РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324).
- Попасная – Бахмут (место собрания – ул. Первомайская, 42).
- Горное – Бахмут (место собрания – ул. Гагарина, 13).
- Рубежное – Бахмут.
"Гуманитарные коридоры в Луганской области будут работать при условии прекращения обстрелов со стороны оккупационных войск", – добавила Верещук.
Результаты эвакуации 15 апреля
За 15 апреля было эвакуировано 2864 человека.
Из Мариуполя и Бердянска на собственном транспорте в Запорожье доехали 2494 человека:
- 363 человека – из Мариуполя;
- 2131 человек – жители городов Запорожской области (Роды, Васильевка, Бердянск и Мелитополь).
В то же время из городов Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная, Попасная и поселка Горное Луганской области, несмотря на постоянные обстрелы, получилось эвакуировать 370 человек.