В Україні 15 квітня працюватимуть 9 гуманітарних коридорів – список

Зокрема, українців активно евакуюють з Луганської області

Евакуація мирних жителів з зони бойових дій триває / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні на 15 квітня погоджено 9 гуманітарних коридорів для евакуації населення з гарячих точок.

Як повідомила в Facebook віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук, на власному транспорті можна буде виїхати з Маріуполя, Бердянська, Токмаку та Енергодару до Запоріжжя.

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Проте через погодні умови автобуси для евакуації не можуть поки їхати цим маршрутом – розмито дорогу на ділянці маршруту між Запоріжжям та містом Василівка

Також, за умови припинення обстрілів з боку окупаційних військ, сьогодні працюватимуть евакуаційні маршрути в Луганській області:

- З міста Сєвєродонецьк до міста Бахмут Місце зборів: проспект Хіміків, 28 - З міста Лисичанськ до міста Бахмут Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324 - З міста Попасна до міста Бахмут Місце зборів: вул. Первомайська, 42 - З міста Рубіжне до міста Бахмут - З селища Гірське до міста Бахмут Місце зборів: вул. Гагарина, 13

Окупанти намагаються захопити Донбас

За даними Генштабу ЗСУ, ворог прдодовжує атакувати на Донбасі.

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Основні зусилля окупанти зосереджують на спробах захоплення населених пунктів Попасна та Рубіжне на Луганщині.

На території Донецької та Луганської областей минулої доби відбито вісім атак ворога, знищено чотири танки, шість бронетранспортерів, чотири бойові машини піхоти, а також одну артилерійську систему противника.