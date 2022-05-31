Віталій Кім спізнився на власний похорон і пояснив чому

Глава Миколаївської ОВА радує своїм позитивним ставленням до життя багатьох українців

Віталій Кім (ліворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Російські Telegram-канали напередодні почали публікувати інформацію про те, що голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім нібито помер. Сьогодні він уже віджартувався з цього приводу.

Відповідне відео він опублікував у своєму Telegram.

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"Записав відео, тому що там почали у рашистських Telegram-каналах писати, що я помер. Тішить не це, тішить реакція друзів", – почав своє звернення Кім.

За його словами, його друзі почали питати, чому їх на похорон не запросили.

"Вибач, сам запізнююся", – пожартував Кім.

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