Віталій Кім спізнився на власний похорон і пояснив чому

Російські Telegram-канали напередодні почали публікувати інформацію про те, що голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім нібито помер. Сьогодні він уже віджартувався з цього приводу.
Відповідне відео він опублікував у своєму Telegram.
"Записав відео, тому що там почали у рашистських Telegram-каналах писати, що я помер. Тішить не це, тішить реакція друзів", – почав своє звернення Кім.
За його словами, його друзі почали питати, чому їх на похорон не запросили.
"Вибач, сам запізнююся", – пожартував Кім.
Ситуація у Миколаєві та області
- У Миколаєві складна ситуація через відсутність води. Місцевим жителям для технічних потреб доводиться збирати дощову воду або набирати з річки.
- Під час обстрілу житлових кварталів Миколаєва загинуло 5 людей, 15 дістали поранення. Одна людина загинула через те, що підняла снаряд, що не розірвався.
- Збройні сили України ліквідували російських окупантів в Миколаївській області. Деякі загарбники потрапили у полон.
- Російські військові жили у дуплі у селі Кандибіне Миколаївської області, де вони займали позиції. Таке місце для життя окупанти облаштували самостійно.
- У Миколаївській області російські військові переодяглися у цивільних та атакували позиції українських військових, але отримали смертельну відсіч.
- У Миколаївській області за 17 квітня поранення отримали 13 людей.
- Вночі 23 квітня російські окупанти знову обстріляли місто. На щастя, потерпілих не було.
"Я вирішив, що хочу удочерити одну з дівчаток, яка втратила батьків"