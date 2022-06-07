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Візит комісії ООН в Україну та важливе нагадування для абітурієнтів — ці та інші події 7 червня

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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7 червня, 06:00
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В Україну приїде комісія ООН із розслідування порушень прав людини, а абітурієнтам потрібно дещо зробити, перш ніж складати цьогорічний мультипредметний тест
Важливі події 7 червня/Фото: колаж: "Сьогодні"
Важливі події 7 червня/Фото: колаж: "Сьогодні"

У вівторок, 7 червня, в Україну приїде комісія ООН із розслідування порушень прав людини. Крім того, сьогодні у випускників шкіл останній день, коли вони можуть підтвердити участь у мультипредметному тесті.

В Україну приїде комісія ООН із розслідування порушень прав людини

У вівторок, 7 червня, в Україну прибуде перша місія членів незалежної міжнародної комісії ООН із розслідування порушень прав людини. Про це 6 червня у Нью-Йорку на засіданні Ради Безпеки ООН, присвяченому темі загроз сексуального насильства в контексті війни РФ проти України, повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

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"Уповноважені мають відвідати кілька місць в Україні, щоб дістати з перших рук інформацію про ймовірні порушення прав людини та зловживання, а також зустрітися із жертвами, свідками та вимушеними переселенцями", – сказав Кислиця.

За його словами, скарги на сексуальні злочини, скоєні російськими окупантами, зафіксовані у Донецькій, Запорізькій, Київській, Луганській, Харківській, Херсонській і Чернігівській областях. Серед жертв ґвалтівників РФ були неповнолітні та літні жінки. Також зареєстровано смертельні випадки.

"Російські окупанти замітають сліди, спалюючи тіла закатованих і зґвалтованих мирних жителів", – наголосив Кислиця.

Спеціальна представниця з питань сексуального насильства під час воєнних конфліктів Праміла Паттен на засіданні Радбезу ООН сказала, що кількість повідомлень про сексуальне насильство в Україні постійно зростає.

"Із червня групі зі спостереження за дотриманням прав людини управління верховного комісара ООН надійшли повідомлення про 124 випадки сексуального насильства", – зауважила вона.

В Україні закінчується термін підтвердження участі у мультипредметному тесті

Випускникам шкіл для складання національного мультипредметного тесту до 7 червня слід на своїх інформаційних сторінках підтвердити участь та вибрати населений пункт.

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"Щоб узяти участь у національному мультипредметному тесті, потенційні учасники мають обов'язково дотримуватися такого алгоритму: з 20 травня до 7 червня на своїх інформаційних сторінках підтвердити бажання проходити тестування й вибрати із запропонованого переліку назву населеного пункту, у якому (або поблизу з яким) учасник/учасниця планує перебувати в період проведення НМТ", — повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Випускники, які не підтвердять участь та населений пункт, не зможуть брати участі в основній сесії тестування.

У Рівненському ЦНАПі розпочнуться виплати для переселенців

З вівторка, 7 червня, в центрі адмінпослуг міста Рівного стартує програма грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам від чеської гуманітарної організації "Людина в біді". Виплати стали можливі завдяки співпраці Рівненської ОВА, міської влади, Національної соціальної сервісної служби у Рівненській області з чеською благодійною організацією.

Для того, щоб зареєструватися на програму грошової допомоги, необхідно з 7 до 24 червня звернутися до Центру надання адміністративних послуг у місті Рівному.

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"Наголошую, поки що виплати стосуються лише Рівненської громади. Пріоритет надаватиметься ВПО, які відповідають певним критеріям уразливості, таким як сім’ї з літніми людьми, люди з інвалідністю тощо. І які не отримували грошову допомогу від інших гуманітарних організацій", — зазначив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.

Під час реєстрації заявнику необхідно надати паспорт, ідентифікаційний код, довідку ВПО кожного члена родини, свідоцтво про народження кожної дитини.

"Після реєстрації розгляд звернення займає від 3 до 4 тижнів. Якщо щодо вашої родини прийнято позитивне рішення про надання допомоги, ви отримаєте SMS-повідомлення з банку про надходження грошового переказу", — додав Коваль.

На Полтавщині лунатимуть технічні вибухи

7 червня, о 12:00, в кар’єрах Ferrexpo у Полтавській області відбудуться контрольовані технічні вибухи. Людей просять зберігати спокій.

"Завтра о 12 годині дня в кар’єрах Ferrexpo відбудуться контрольовані технічні вибухи. Якщо почуєте звуки вибухів, зберігайте спокій", – повідомили днем раніше у патрульній поліції Кременчука.

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Герої не вмирають!

Збили 5 літаків ворога... Підполковник В’ячеслав Єрко - командир ескадрильї 40-ї бригади тактичної авіації. Одним з перших вступив у повітряний бій з російськими військами. У цьому бою було збито 5 ворожих літаків. Єрко довелось катапультуватися зі своєї палаючої авіамашини, але росіяни пошкодили його парашут - льотчик загинув. Йому було 36. Герой України. Посмертно.

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