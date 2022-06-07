Визит комиссии ООН в Украину и важное напоминание для абитуриентов — эти и другие события 7 июня

В Украину приедет комиссия ООН по расследованию нарушений прав человека, а абитуриентам нужно кое-что сделать, прежде чем сдавать мультипредметный тест в этом году

Важные события 7 июня/Фото: коллаж: "Сегодня"

Во вторник, 7 июня, в Украину приедет комиссия ООН по расследованию нарушений прав человека. Кроме того, сегодня у выпускников школ последний день, когда они могут подтвердить участие в мультипредметном тесте.

В Украину приедет комиссия ООН по расследованию нарушений прав человека

Во вторник, 7 июня, в Украину прибудет первая миссия членов независимой международной комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека. Об этом 6 июня в Нью-Йорке на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном теме угроз сексуального насилия в контексте войны РФ против Украины, сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

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"Уполномоченные должны посетить несколько мест в Украине, чтобы получить из первых рук информацию о возможных нарушениях прав человека и злоупотреблениях, а также встретиться с жертвами, свидетелями и вынужденными переселенцами", — сказал Кислица.

По его словам, жалобы на сексуальные преступления, совершенные российскими оккупантами, зафиксированы в Донецкой, Запорожской, Киевской, Луганской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях. Среди жертв насильников РФ были несовершеннолетние и пожилые женщины. Также зарегистрированы смертельные случаи.

"Российские оккупанты заметают следы, сжигая тела замученных и изнасилованных мирных жителей", — подчеркнул Кислица.

Специальный представитель по вопросам сексуального насилия во время военных конфликтов Прамилла Паттен на заседании Совбеза ООН сказала, что количество сообщений о сексуальном насилии в Украине постоянно растет.

"С июня группа по наблюдению за соблюдением прав человека управления верховного комиссара ООН получила сообщения о 124 случаях сексуального насилия", — отметила она.

В Украине истекает срок подтверждения участия в мультипредметном тесте

Выпускникам школ для сдачи национального мультипредметного теста до 7 июня следует на своих информационных страницах подтвердить участие и выбрать населенный пункт.

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"Чтобы принять участие в национальном мультипредметном тесте, потенциальные участники должны обязательно придерживаться следующего алгоритма: с 20 мая по 7 июня на своих информационных страницах подтвердить желание проходить тестирование и выбрать из предложенного перечня название населенного пункта, в котором (или вблизи которого) участник/участница планирует находиться в период проведения НМТ", — сообщили в Украинском центре оценки качества образования.

Выпускники, которые не подтвердят участие и населенный пункт, не смогут принять участие в основной сессии тестирования.

В Ровенском ЦПАУ начнутся выплаты для переселенцев

Со вторника, 7 июня, в центре админуслуг города Ровно стартует программа денежной помощи внутриперемещенным лицам от чешской гуманитарной организации "Человек в беде". Выплаты стали возможны благодаря сотрудничеству Ровенской ОВА, городской власти, Национальной социальной сервисной службы в Ровенской области с чешской благотворительной организацией.

Для того чтобы зарегистрироваться на программу денежной помощи, необходимо с 7 по 24 июня обратиться в Центр предоставления административных услуг в городе Ровно.

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"Подчеркиваю, пока выплаты касаются только Ровенской громады. Приоритет будет предоставляться ВПЛ, которые соответствуют определенным критериям уязвимости, таким как семьи с пожилыми людьми, люди с инвалидностью и тому подобное. И которые не получали денежную помощь от других гуманитарных организаций", — отметил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

При регистрации заявителю необходимо предоставить паспорт, идентификационный код, справку ВПЛ каждого члена семьи, свидетельство о рождении каждого ребенка.

"После регистрации рассмотрение обращения занимает от 3 до 4 недель. Если в отношении вашей семьи принято положительное решение об оказании помощи, вы получите SMS-сообщение из банка о поступлении денежного перевода", — добавил Коваль.

В Полтавской области будут слышны технические взрывы

7 июня в 12:00 в карьерах Ferrexpo в Полтавской области состоятся контролируемые технические взрывы. Людей просят сохранять спокойствие.