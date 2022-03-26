Військові Білорусі виходять на полігони, а окупанти палять по містах ‒ Генштаб

У Генштабі прозвітували про ситуацію в Україні 26 березня ‒ війська РФ зосередилися на захопленні міст на Донбасі, але наші захисники відбивають атаки

У Генштабі розповіли про ситуацію на фронті / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові не досягли своєї мети в Україні, наступ зупинили практично в усіх напрямках. Усі спроби просунутися вперед зупиняють наші захисники. Поки що окупанти нарощують силу і палять по мирних українцях.

Про це повідомили у Генштабі.

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На Волинському напрямку наступальних дій було. Але із пунктів постійної дислокації підрозділи ЗС Білорусі виходять на полігони.

наступальних дій було. Але із пунктів постійної дислокації підрозділи ЗС Білорусі виходять на полігони. На Поліському напрямку супротивник продовжує обстріли населених пунктів, активні наступальні дії не вчиняє.

супротивник продовжує обстріли населених пунктів, активні наступальні дії не вчиняє. На Сіверському напрямку противник зосередив зусилля на утриманні раніше зайнятих рубежів, зазнав втрат і відступив окремих напрямах.

противник зосередив зусилля на утриманні раніше зайнятих рубежів, зазнав втрат і відступив окремих напрямах. На Слобожанському напрямі ворог утримує раніше зайняті рубежі, почав перегрупування та нарощує війська для наступу. Ворог продовжує обстрілювати Харкова.

ворог утримує раніше зайняті рубежі, почав перегрупування та нарощує війська для наступу. Ворог продовжує обстрілювати Харкова. На Таврійському напрямку окупанти намагаються посилити контроль над захопленими територіями. Вони хочуть запровадити жорсткий адміністративно-поліцейський режим.

окупанти намагаються посилити контроль над захопленими територіями. Вони хочуть запровадити жорсткий адміністративно-поліцейський режим. На Південнобузькому напрямку противник обладнав позиції та проводив артилерійські обстріли з ЗСУ. Наразі відновлює боєздатність та поповнює запаси.

Основні зусилля ЗСУ зосереджені на недопущенні просування супротивника на Кривий Ріг, Запоріжжя та Миколаїв, утримання ділянок морського узбережжя; охороні та обороні об'єктів критичної інфраструктури; звільнення тимчасово окупованих територій.

Ситуація на Донеччині

На Донецькому напрямку противник зосередив зусилля на утриманні зайнятих позицій та підготовці до наступу. При спробах просунутися вперед успіху не мав і зазнав втрат. Окупанти продовжували штурм Маріуполя та обстрілювали об'єкти цивільної та військової інфраструктури. Вони намагалися просунутися, щоб зайняти центр міста.

Основні зусилля противник зосередив на захопленні Попасної, Рубіжного і підготовці до наступу на Сєвєродонецьк. На Авдіївському напрямку війська РФ проводив штурм і намагався наступати у напрямку Новобахмутівки, але безуспішно.

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Українські захисники відбили спроби штурму Новомайорського та наступ у напрямку Красногорівки. Противник зазнав значних втрат і відступив.

"Ймовірно окупанти не відмовляться від спроб проведення наступальних дій, здійснення диверсій, нанесення ракетних та авіаційних ударів по важливих об’єктах військової та цивільної інфраструктури", ‒ сказали у Генштабі.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 26.03 склали:

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