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Військові злочини окупантів на Київщині: у поліції назвали кількість загиблих і зниклих без вісти

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2 травня, 13:26
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Правоохоронці щодня виявляють нові жахливі знахідки, триває робота з упізнання загиблих
Андрій Нєбитов розповів про пошуки загиблих мешканців Київської області
Андрій Нєбитов розповів про пошуки загиблих мешканців Київської області / Фото: Колаж: Сьогодні

У Київській області правоохоронці виявили понад 1200 тіл загиблих внаслідок вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов в ефірі проєкту "Україна разом" на YouTube-каналі "Україна 24".

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За його словами, поліція фіксує злочини російських військових:

"На жаль, жахливі знахідки ми виявляємо щодня, фіксуємо злочини армії Російської Федерації на території Київської області. На сьогоднішній день 1202 тіла наших загиблих громадян оглянуті слідчими і передані до судово-медичних установ для встановлення кінцевої причини смерті".

Як зазначив Нєбитов, 280 тіл станом на зараз залишаються не впізнаними. Правоохоронець розповів, що 300 людей вважаються зниклими безвісти, і ця цифра щодня зростає.

"Шукаємо серед загиблих, але сподіваємось цих людей знайти живими. Дуже багато втратили зв'язок у зв'язку з тим, що люди втратили мобільні телефони, окупанти відбирали телефони, або навіть вони буди примусово евакуйовані на територію республіки Білорусь або Росії. Шукаємо цих людей, відповідним чином відбираємо ДНК, поміщаємо до спеціальної бази і співпрацюємо з родичами для порівняння", – сказав він.

Начальник поліції Київської області також додав, що окупанти під час того, як втікали з території Київської області, встановили вибухонебезпечні пастки:

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"Вони ставили розтяжки, мінували побутові приладі, помешкання цивільних громадян, а також місця загального користування, зокрема кладовища. Роботи буде дуже багато. День бойових дій – це місяць важкої напруженої роботи вибухотехніків".

Звірства російських окупантів під Києвом

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