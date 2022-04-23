У Бучі знайшли 412 вбитих і закатованих окупантами українців – мер

Кількість поранених мешканців міста все ще рахують

Кожен третій загиблий у Київській області – з Бучі. / Фото: Укрінформ, Колаж: Сьогодні

У Бучі закінчується збір та ексгумація тіл загиблих і померлих на території Бучанської громади.

Про це в Facebook повідомив мер Бучі Анатолій Федорук.

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Яка ситуація

"Цифра, яку маємо станом на сьогодні, – 412. Але її все ще будуть уточнювати на рівні слідчих та експертів, які працюють без вихідних. Це означає, що кожен третій загиблий в Київській області – з Бучі", – написав він.

За словами мера, поранених все ще рахують:

"В окрему справу виділена братська могила біля Церкви Андрія Первозванного по вулиці Богдана Хмельницького, 7-б, де загалом дістали 117 тіл, зокрема 30 жінок та 2 дитини. Там є вбиті, застрелені та закатовані окупантами, є обгорілі тіла цивільних громадян. Є пацієнти лікарні, яких не змогли поховати після 24 лютого, бо росіяни не пускали ритуальну службу на цвинтар. Є кілька хлопців зі Збройних сил України".

Анатолій Федорук зазначив, що головне завдання, поставлене перед комунальниками, – це ідентифікувати кожного:

"Біля моргу працює наш інформаційний центр. Він допомагає родичам знайти, упізнати та поховати своїх близьких. Також працює кол-центр і є волонтери в ЦНАПі".

Нагадаємо, в Харківській області українські військові 93-ї бригади "Холодний яр" знищили частину військової техніки та особового складу 64 ОМСБр Збройних сил РФ. Саме ця ворожа бригада ґвалтувала та вбивала мирних українців у Бучі.

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