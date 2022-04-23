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У Бучі знайшли 412 вбитих і закатованих окупантами українців – мер

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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23 квітня, 10:49
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Кількість поранених мешканців міста все ще рахують
Кожен третій загиблий у Київській області – з Бучі.
Кожен третій загиблий у Київській області – з Бучі. / Фото: Укрінформ, Колаж: Сьогодні

У Бучі закінчується збір та ексгумація тіл загиблих і померлих на території Бучанської громади.

Про це в Facebook повідомив мер Бучі Анатолій Федорук.

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Яка ситуація

"Цифра, яку маємо станом на сьогодні, – 412. Але її все ще будуть уточнювати на рівні слідчих та експертів, які працюють без вихідних. Це означає, що кожен третій загиблий в Київській області – з Бучі", – написав він.

За словами мера, поранених все ще рахують:

"В окрему справу виділена братська могила біля Церкви Андрія Первозванного по вулиці Богдана Хмельницького, 7-б, де загалом дістали 117 тіл, зокрема 30 жінок та 2 дитини. Там є вбиті, застрелені та закатовані окупантами, є обгорілі тіла цивільних громадян. Є пацієнти лікарні, яких не змогли поховати після 24 лютого, бо росіяни не пускали ритуальну службу на цвинтар. Є кілька хлопців зі Збройних сил України".

Анатолій Федорук зазначив, що головне завдання, поставлене перед комунальниками, – це ідентифікувати кожного:

"Біля моргу працює наш інформаційний центр. Він допомагає родичам знайти, упізнати та поховати своїх близьких. Також працює кол-центр і є волонтери в ЦНАПі".

Нагадаємо, в Харківській області українські військові 93-ї бригади "Холодний яр" знищили частину військової техніки та особового складу 64 ОМСБр Збройних сил РФ. Саме ця ворожа бригада ґвалтувала та вбивала мирних українців у Бучі.

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Гелікоптери 154
Гелікоптери
4
Танки 854
Танки
5
ББМ 2205
ББМ
6
Артилерія 403
Артилерія
7
Засоби ППО 69
Засоби ППО
8
РСЗВ 143
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
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БПЛА 182
БПЛА
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Герої не вмирають!

Врятував Житомир від авіаудару… Степан Тарабалка - майор ЗСУ, льотчик-винищувач. У свої 29 був одним з найвправніших українських пілотів, тому казали, що легендарний “Привид Києва” - це саме він (не підтвердилось)… Загинув у небі над Житомиром у бою з переважаючими силами ворога. Але наш ас встиг збити бомбардувальник, чим врятував житлові квартали міста. Герой України. Посмертно.

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