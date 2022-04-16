Країна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🚢 Горить "Москва" 💪 СБУ впіймала Медведчука 🛡 Хіматака на Маріуполь ⚔ Битва за Донбас
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Відновлення України вже розпочалося – Шмигаль

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
16 квітня, 04:07
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Другим етапом плану відновлення України прем'єр-міністр назвав відновлення критичної інфраструктури
Події російських військ на території України – це чисте зло, вважає Зеленський. Колаж "Сьогодні"
Події російських військ на території України – це чисте зло, вважає Зеленський. Колаж "Сьогодні"

На нещодавно звільнених від російських окупантів українських теренах починається відновлення.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у зверненні до українців, текст якого було опубліковано 15 квітня на сайті Кабінету Міністрів.

Реклама

Деталі

"Уряд розпочав реалізацію плану відновлення України. Насамперед це стосується нещодавно звільнених від російського окупанта територій. Перший ключовий пункт – це безпека. Тому пріоритетне завдання – розмінування територій, де були бойові дії", – сказав він.

За даними прем'єра, українські піротехніки знешкодили вже понад 80 тис. боєприпасів, які залишили російські окупанти.

"На жаль, ще місяцями, роками знаходитимемо і знешкоджуватимемо на нашій землі такі залишки "російського світу". [...] У лісах розставлені сотні розтяжок, а в полях зариті тисячі хв. Дії російських військ на території України – це чисте зло , яке має бути покаране і ніколи не може бути прощене", – заявив Шмигаль.

Другим етапом плану відновлення України, який відбувається паралельно з першим, він назвав відновлення критичної інфраструктури.

"Укренерго" відновило роботу 60% зруйнованих мереж у Київській та Чернігівській областях. Роботи повністю завершать на початку травня. Постачання газу відновили майже для 30 тис. домогосподарств. На 90% розчищено трасу Київ – Чоп, і рух нею повністю відновиться найближчим часом. Триває розчищення дороги Київ – Чернігів. Будуються тимчасові переправи на місцях зруйнованих мостів – в Ірпені, Бучі, Чернігові", – пояснив Шмигаль.

Глава уряду зазначив також, що Міністерство розвитку громад і територій "приступило до формування та реалізації стратегії зі знесення будівель, які не придатні до проживання, тобто перебувають в аварійному стані".

"Після їхнього зносу можна буде якнайшвидше приступити до будівництва нового житла", – наголосив прем'єр.

Як зупинити війну Росії в Україні?

Співпраця міжнародного бізнесу з РФ має бути неприпустимою і це має визнаватись на корпоративному рівні, заявив генеральний директор компанії ДПЕК Максим Тімченко.

Він переконаний, що кожен долар із купівлі російських енергоресурсів автоматично конвертується в кулі, які вбивають українців.

Реклама

На його думку, якщо світ відмовиться від російських енергоносіїв – це унеможливить подальшу війну РФ з Україною.

"Сьогодні" вже розповідали, як енергетики відновлюють електропостачання на звільнених від окупантів українських теренах і писали, чому для України важливим є приєднання до енергосистеми ЄС .

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ленд-ліз для України
Більше
Українці за кордоном
Дізнатись!
Допомога під час війни
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Рупор Кремля
Путіністи🤬
Санкції проти окупанта
Більше санкцій
Наші гроші
Більше новин
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 12:00 15 квітня
1
Особовий склад 20000
Особовий склад
2
Літаки 163
Літаки
3
Гелікоптери 144
Гелікоптери
4
Танки 756
Танки
5
ББМ 1976
ББМ
6
Артилерія 366
Артилерія
7
Засоби ППО 66
Засоби ППО
8
РСЗВ 122
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 135
БПЛА
11
Катери 8
Катери
12
Транспорт 1443
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Роман та Леонід Бутусини – солдати ЗСУ, сини добровольця з Калуського району (Прикарпаття), який у 2014-му з дружиною та 12-ма дітьми переїхав із російського Владивостока в Україну та пішов воювати на Донбас. У лютому 2022-го сини вчинили, як їхній батько. І загинули смертю хоробрих, спиною до спини, захищаючи один одного і країну, що стала для них справжнім домом.

Герої не вмирають!
Податки
Хто найбільше поповнює бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бізнес-ізоляція
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
34,00
37,50
27,37
-
-
39,49
-
-
33,79
37,40
29,29
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
28,98
-
33,50
37,50
-
Надійний тил
Допомогти Героям!
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

40562.87

Binance Coin (BNB)

417.82

Dogecoin (DOGE)

0.15

Litecoin (LTC)

111.85

Theta (THETA)

3.06

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

31.8

Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти