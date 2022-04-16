Восстановление Украины уже началось – Шмыгаль

Вторым этапом плана восстановления Украины, премьер-министр назвал восстановление критической инфраструктуры

Действия российских войск на территории Украины – это чистое зло, считает Зеленский. Коллаж "Сегодня"

На недавно освобожденных от российских оккупантов украинских территориях начинается восстановление.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в обращении к украинцам, текст которого опубликован 15 апреля на сайте Кабинета Министров.

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"Правительство начало реализацию плана восстановления Украины. Прежде всего это касается недавно освобожденных от российского оккупанта территорий. Первый ключевой пункт – это безопасность. Поэтому приоритетная задача – разминирование территорий, где были боевые действия", – сказал он.



По данным премьера, украинские пиротехники обезвредили уже более 80 тыс. боеприпасов, оставленных российскими оккупантами.



"К сожалению, еще месяцами, годами будем находить и обезвреживать на нашей земле такие остатки "русского мира". [...] В лесах расставлены сотни растяжек, а в полях зарыты тысячи мин. Действия российских войск на территории Украины – это чистое зло, которое должно быть наказано и никогда не может быть прощено", – заявил Шмыгаль.



Вторым этапом плана восстановления Украины, который проходит параллельно с первым, он назвал восстановление критической инфраструктуры.



"Укрэнерго" возобновило работу 60% разрушенных сетей в Киевской и Черниговской областях. Работы полностью завершат в начале мая. Поставки газа возобновили почти для 30 тыс. домохозяйств. На 90% расчищена трасса Киев – Чоп, и движение по ней полностью восстановится в ближайшее время. Продолжается расчистка дороги Киев – Чернигов. Строятся временные переправы на местах разрушенных мостов – в Ирпене, Буче, Чернигове", – объяснил Шмыгаль.



Глава правительства отметил также, что Министерство развития общин и территорий "приступило к формированию и реализации стратегии по сносу зданий, не пригодных к проживанию, то есть находящихся в аварийном состоянии".



"После их сноса можно будет как можно быстрее приступить к строительству нового жилья", – подчеркнул премьер.

Как остановить войну России на Украине?

Сотрудничество международного бизнеса с РФ должно быть недопустимым и это должно признаваться на корпоративном уровне, заявил генеральный директор компании ДТЭК Максим Тимченко.

Он убежден, что каждый доллар с покупки российских энергоресурсов автоматически конвертируется в пули, убивающие украинцев.

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По его мнению, если мир откажется от российских энергоносителей – это сделает невозможным дальнейшую войну РФ с Украиной.

"Сегодня" уже рассказывали, как энергетики восстанавливают электроснабжение на освобожденных от оккупантов украинских территориях и писали, почему для Украины важно присоединение к энергосистемы ЕС.