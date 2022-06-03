Війна і поля: як 100 днів російського вторгнення понівечили українську землю (фото)

100 днів минуло від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Врожайні поля, якими славиться наша земля, за цей час перетворилися на поля бою. Пшениця і снаряди, ріпак і ракети, трактори й танки. Це не сюрреалістичні сюжети, а наша нова буденність. Segodnya.ua показує, як це виглядає на знімках фотографів з усього світу, які зараз увічнюють це у своїх об’єктивах. Клікайте для збільшення фото.
Мінімум 10 років на знешкодження
На фото – дорога на Ізюм, місто у Харківській області, що з квітня тимчасово окуповане російськими військами.
Масштаб лиха особливо вражає, якщо знати, що близько 30% снарядів і ракет не розриваються, а залишаються лежати на землі. Фахівці кажуть, що на знешкодження всього цього вибухонебезпечного брухту треба мінімум 10 років.
Ця світлина – теж з Харківщини, зроблена поблизу села Мала Рогань. Якщо не почати прибирати понівечену землю вчасно, є ризик, що спочатку снаряди заростуть травою, а потім почнуть опускатися на глибину. Виявити їх і знешкодити стане ще важче.
За слідами на полях можна також відслідкувати переміщення техніки. Це фото зроблено з дрону поблизу села Олександрівка на Херсонщині. Бої за нього точилися близько місяця. Село майже повністю зруйноване.
Токсичне сміття
На токсичне сміття, що падає на землю, перетворюється також повітряна військова техніка. Світлина – з Харківського напрямку.
Тож колись мирні заходи сонця тепер подекуди набули апокаліптичних відтінків. Це теж Харківщина.
Окрім територій, на які "прилетіло" з неба, є також ті, які російські війська навмисно мінували, відступаючи. Світлина зроблена на узбіччі дороги біля села Гоголів (Київська область).
Тож немає нічого дивного у тому, що Україні нині критично бракує саперів, рятувальників та пожежників, котрі щодня ризикують життям, знешкоджуючи небезпечні знахідки. На щастя, щоб допомогти, до нас зараз їдуть фахівці з усього світу. Світлина зроблена поблизу Дергачів (Харківська область).
Люди, що тримають небо і землю
Це фото добре ілюструє, як саме війна падає з неба на землю. Світлина зроблена поблизу Сєвєродонецька на Луганщині, за який точаться страшні бої.
І серед усього цього химерного поєднання неймовірної краси і болючого жаху – позиції українських військових, що тримають лінію фронту. Вона нині розтягнулася більш ніж на 1000 км. Світлина зроблена на сході України.
Нам же залишається вірити і сподіватися, що неймовірні українські краєвиди стануть мирними якнайшвидше. І зовсім скоро ми будемо лічити дні від Перемоги, а не від початку війни. Світлина зроблена на межі Харківської і Донецької областей.
"Я вирішив, що хочу удочерити одну з дівчаток, яка втратила батьків"