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Війна і поля: як 100 днів російського вторгнення понівечили українську землю (фото)

Юлія Мамойленко Юлія Мамойленко Креативний продюсер Сьогодні
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3 червня, 06:00
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Значна частина снарядів і ракет не розриваються, а лишаються лежати небезпечним брухтом на наших землях
100 днів війни лишили шрами на українських полях. Колаж: Сьогодні
100 днів війни лишили шрами на українських полях. Колаж: Сьогодні

100 днів минуло від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Врожайні поля, якими славиться наша земля, за цей час перетворилися на поля бою. Пшениця і снаряди, ріпак і ракети, трактори й танки. Це не сюрреалістичні сюжети, а наша нова буденність. Segodnya.ua показує, як це виглядає на знімках фотографів з усього світу, які зараз увічнюють це у своїх об’єктивах. Клікайте для збільшення фото.

Мінімум 10 років на знешкодження

Фото: ТГ-канал @izyum_news
Фото: ТГ-канал @izyum_news

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На фото – дорога на Ізюм, місто у Харківській області, що з квітня тимчасово окуповане російськими військами.

Масштаб лиха особливо вражає, якщо знати, що близько 30% снарядів і ракет не розриваються, а залишаються лежати на землі. Фахівці кажуть, що на знешкодження всього цього вибухонебезпечного брухту треба мінімум 10 років.

Фото: Carol Guzy, www.instagram.com/carolguzy
Фото: Carol Guzy, www.instagram.com/carolguzy

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Ця світлина – теж з Харківщини, зроблена поблизу села Мала Рогань. Якщо не почати прибирати понівечену землю вчасно, є ризик, що спочатку снаряди заростуть травою, а потім почнуть опускатися на глибину. Виявити їх і знешкодити стане ще важче.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

За слідами на полях можна також відслідкувати переміщення техніки. Це фото зроблено з дрону поблизу села Олександрівка на Херсонщині. Бої за нього точилися близько місяця. Село майже повністю зруйноване.

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Токсичне сміття

Фото: John Moore, www.instagram.com/jbmoorephoto
Фото: John Moore, www.instagram.com/jbmoorephoto

На токсичне сміття, що падає на землю, перетворюється також повітряна військова техніка. Світлина – з Харківського напрямку.

Фото: Fabio Bucciarelli, www.instagram.com/fabio_bucciarelli
Фото: Fabio Bucciarelli, www.instagram.com/fabio_bucciarelli

Тож колись мирні заходи сонця тепер подекуди набули апокаліптичних відтінків. Це теж Харківщина.

Фото: David Guttenfelder, www.instagram.com/dguttenfelder
Фото: David Guttenfelder, www.instagram.com/dguttenfelder

Окрім територій, на які "прилетіло" з неба, є також ті, які російські війська навмисно мінували, відступаючи. Світлина зроблена на узбіччі дороги біля села Гоголів (Київська область).

Фото: Daniel Carde, www.instagram.com/danielcardephoto
Фото: Daniel Carde, www.instagram.com/danielcardephoto

Тож немає нічого дивного у тому, що Україні нині критично бракує саперів, рятувальників та пожежників, котрі щодня ризикують життям, знешкоджуючи небезпечні знахідки. На щастя, щоб допомогти, до нас зараз їдуть фахівці з усього світу. Світлина зроблена поблизу Дергачів (Харківська область).

Люди, що тримають небо і землю

Фото: Finbarr O'Reilly, www.instagram.com/finbarroreilly
Фото: Finbarr O'Reilly, www.instagram.com/finbarroreilly

Це фото добре ілюструє, як саме війна падає з неба на землю. Світлина зроблена поблизу Сєвєродонецька на Луганщині, за який точаться страшні бої.

Фото: Finbarr O'Reilly, www.instagram.com/finbarroreilly
Фото: Finbarr O'Reilly, www.instagram.com/finbarroreilly

І серед усього цього химерного поєднання неймовірної краси і болючого жаху – позиції українських військових, що тримають лінію фронту. Вона нині розтягнулася більш ніж на 1000 км. Світлина зроблена на сході України.

Фото: Rui Caria, www.instagram.com/ruicaria
Фото: Rui Caria, www.instagram.com/ruicaria

Нам же залишається вірити і сподіватися, що неймовірні українські краєвиди стануть мирними якнайшвидше. І зовсім скоро ми будемо лічити дні від Перемоги, а не від початку війни. Світлина зроблена на межі Харківської і Донецької областей.

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