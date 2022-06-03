Война и поля: как 100 дней российского вторжения изуродовали украинскую землю (фото)

Значительная часть снарядов и ракет не разрывается, а остается лежать опасным мусором на наших землях

100 дней войны оставили шрамы на украинских полях. Коллаж: Сегодня

100 дней прошло с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Урожайные поля, которыми славится наша земля, за это время превратились в поля боя. Пшеница и снаряды, рапс и ракеты, тракторы и танки. Это не сюрреалистичные сюжеты, а наша новая обыденность. Segodnya.ua показывает, как это выглядит на снимках фотографов со всего мира, которые сейчас увековечивают это в своих объективах. Кликайте для увеличения фото.

Минимум 10 лет на обезвреживание

Фото: ТГ-канал @izyum_news

Реклама

На фото – дорога на Изюм, город в Харьковской области, с апреля временно оккупированный российскими войсками.

Масштаб бедствия особенно впечатляет, если знать, что около 30% снарядов и ракет не разрываются, а остаются лежать на земле. Специалисты говорят, что на обезвреживание всего этого взрывоопасного мусора нужно минимум 10 лет.

Фото: Carol Guzy, www.instagram.com/carolguzy

Реклама

Эта фотография – тоже из Харьковской области, сделана вблизи села Малая Рогань. Если не начать приводить в порядок истерзанную землю вовремя, есть риск, что сначала снаряды зарастут травой, а затем начнут опускаться на глубину. Найти их и обезвредить станет еще труднее.

Фото: Reuters

По следам на полях можно также отслеживать перемещение техники. Это фото сделано с дрона возле села Александровка Херсонской области. Бои за него шли около месяца. Село почти полностью разрушено.

Реклама

Токсичный мусор

Фото: John Moore, www.instagram.com/jbmoorephoto

В токсичный мусор, падающий на землю, превращается также воздушная военная техника. Фотография – с Харьковского направления.

Фото: Fabio Bucciarelli, www.instagram.com/fabio_bucciarelli

Так что когда-то мирные закаты теперь кое-где приобрели апокалиптические оттенки. Это тоже Харьковщина.

Фото: David Guttenfelder, www.instagram.com/dguttenfelder

Кроме территорий, на которые "прилетело" с неба, есть также те, которые российские войска намеренно минировали, отступая. Фотография сделана на обочине дороги возле села Гоголев (Киевская область).

Фото: Daniel Carde, www.instagram.com/danielcardephoto

Так что нет ничего удивительного в том, что Украине сейчас критически не хватает саперов, спасателей и пожарных, которые ежедневно рискуют жизнью, обезвреживая опасные находки. К счастью, чтобы помочь, к нам сейчас едут специалисты со всего мира. Фотография сделана вблизи Дергачей (Харьковская область).

Люди, которые держат небо и землю

Фото: Finbarr O'Reilly, www.instagram.com/finbarroreilly

Это фото хорошо иллюстрирует, как война обрушивается с неба на землю. Фотография сделана возле Северодонецка на Луганщине, за который ведутся страшные бои.

Фото: Finbarr O'Reilly, www.instagram.com/finbarroreilly

И среди всего этого причудливого сочетания невероятной красоты и болезненного ужаса – позиции украинских военных, удерживающих линию фронта. Она сейчас растянулась более чем на 1000 км. Фотография сделана на востоке Украины.

Фото: Rui Caria, www.instagram.com/ruicaria

Нам же остается верить и надеяться, что невероятные украинские пейзажи станут мирными как можно скорее. И совсем скоро мы будем вести отсчет дней от Победы, а не от начала войны. Фотография сделана на границе Харьковской и Донецкой областей.