Війна йде "за планом": у Путіна зробили заяву про Україну

У Кремлі, як і раніше, наполягають, що війна в Україні є "спецоперацією"

Дмитро Пєсков нагадав слова Володимира Путіна про війну в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін вважає, що війна в Україні "йде за планом".

Про це заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, якого цитує Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".

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"Спеціальна військова операція продовжується, президент зовсім нещодавно, будучи на космодромі "Восточний", сказав, що вона йде за планом", – зазначив Пєсков.

Зеленський розповів про ситуацію на фронті

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська готуються до наступальної операції на сході вже найближчим часом.

"Хочуть буквально добити і знищити Донбас. Знищити все, що колись принесло славу цьому промисловому регіону. Так само, як російські військові знищують Маріуполь, вони хочуть стерти з лиця землі інші міста та інші громади Донецької та Луганської областей", – наголосив президент. .

За його словами, окупанти також намагаються відірвати від України Херсонську та Запорізьку області за прикладом так званих "ДНР" та "ЛНР" – переводять цю територію в рублеву зону та підпорядковують РФ.