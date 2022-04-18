Війна йде "за планом": у Путіна зробили заяву про Україну

Президент Росії Володимир Путін вважає, що війна в Україні "йде за планом".
Про це заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, якого цитує Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти".
"Спеціальна військова операція продовжується, президент зовсім нещодавно, будучи на космодромі "Восточний", сказав, що вона йде за планом", – зазначив Пєсков.
Зеленський розповів про ситуацію на фронті
Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська готуються до наступальної операції на сході вже найближчим часом.
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"Хочуть буквально добити і знищити Донбас. Знищити все, що колись принесло славу цьому промисловому регіону. Так само, як російські військові знищують Маріуполь, вони хочуть стерти з лиця землі інші міста та інші громади Донецької та Луганської областей", – наголосив президент. .
За його словами, окупанти також намагаються відірвати від України Херсонську та Запорізьку області за прикладом так званих "ДНР" та "ЛНР" – переводять цю територію в рублеву зону та підпорядковують РФ.