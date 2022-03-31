Усі захисники Зміїного живі – Держприкордонслужба

Усі легендарні захисники острова Зміїний живі. Їхні особи встановлені, ймовірно вони перебувають в окупованому Криму. Зараз влада України займається тим, щоб повернути їх додому.
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі проєкту "Україна разом" на youtube-каналі "Україна 24".
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"24 лютого, коли ворог підійшов до острова Зміїний, були погрози скласти зброю, надалі відбувся обстріл сил, що знаходилися на острові. Зв'язок було втрачено. Однак перед цим ми мали попередню інформацію, що є загиблі серед військовослужбовців – захисників острова. Через деякий час ми все ж таки отримали надію завдяки певним сюжетам російських пропагандистів, що захисників острова вивезли до Севастополя", – розповів в ефірі Андрій Демченко.
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Розпочався процес ідентифікації українських військових, вивезених з острова. І тоді з'явилася надія, що вони всі живі.
"Практично всіх ми встановили, і у нас з'явилася надія, що всі хлопці можуть бути живі. Наразі ми маємо якесь підтвердження, що ніхто не загинув серед захисників, які були на острові. Усі залишилися живі. Ми подали інформацію про всіх, хто був на острові для того, щоб їх надалі могли обміняти. Сподіваюся, що у найближчій перспективі вони всі повернуться додому" , – зазначив спікер Держприкордонслужби.
Історія захисників Зміїного
- Як знає вже весь світ, у ніч проти 24 лютого корабель ВМФ Росії запропонував гарнізону острова Зміїний здатися, після чого стався потужний обстріл і з'явилася інформація, що 13 військовослужбовців ЗСУ загинули.
- Трохи пізніше з'явилася інформація, що автор крилатої фрази: "Російський військовий корабель, йди на*уй" Роман Грибов, мешканець міста Золотоноша Черкаської області, перебуває в полоні з кількома своїми товаришами по службі.
- Через місяць відбувся перший повноцінний обмін військовополоненими між Києвом та Москвою, внаслідок якого Грибов та кілька його товаришів по службі були повернуті на материкову Україну.