Все защитники Змеиного живы – Госпогранслужба

Все легендарные защитники острова Змеиный живы. Их личности установлены, предположительно они находятся в оккупированном Крыму. Сейчас власти Украины занимаются тем, чтобы вернуть их домой.
Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире проекта "Україна разом" на youtube-канале "Україна 24".
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"24 февраля, когда враг подошел к острову Змеиный, были угрозы сложить оружие в дальнейшем произошел обстрел сил, которые находились на острове. Связь была потеряна. Однако перед этим мы имели предварительную информацию, что есть погибшие среди военнослужащих – защитников острова. Через некоторое время мы все же получили надежду благодаря определенным сюжетам российских пропагандистов, что защитников острова вывезли в Севастополь", – рассказал в эфире Андрей Демченко.
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Начался процесс идентификации украинских военных, которые были вывезены с острова. И тогда появилась надежда, что все они живи.
"Практически всех мы установили и у нас появилась надежда, что все ребята могут быть живы. В данный момент мы имеем некое подтверждение, что все-таки никто не погиб среди защитников, которые были на острове. Все остались живы. Мы подали информацию про всех, кто находился на острове для того, чтобы их в дальнейшем могли обменять. Надеюсь, что в ближайшей перспективе они все вернутся домой", – отметил спикер Госпогранслужбы.
История защитников Змеиного
- Как знает уже весь мир, в ночь на 24 февраля корабль ВМФ России предложил гарнизону острова Змеиный сдаться, после чего произошел мощный обстрел и появилась информация, что 13 военнослужащий ВСУ погибли.
- Чуть позже появилась информация, что автор крылатой фразы: "Русский военный корабль, иди на*уй" Роман Грибов, житель города Золотоноша Черкасской области, находится в плену с несколькими своими сослуживцами.
- Через месяц произошел первый полноценный обмен военнопленными между Киевом и Москвой, в результате которого Грибов и несколько его сослуживцев были возвращены на материковую Украину.