Зустріч на Банковій закінчилася: з чим поїдуть Шольц, Макрон, Драґі та Йоханніс

Нескорені

Ірина Терехович - командир відділення гірсько-штурмового батальйону, позивний - "Незламна". До війни жила в Криму, після анексії виїхала, щоб боротися за Україну. Мати трьох дітей пліч-о-пліч із чоловіками воює на сході країни з 2015 року, пройшла шлях від добровольця до командира протитанкового відділення, зараз керує підрозділом розвідників.

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