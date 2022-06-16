Зустріч на Банковій закінчилася: з чим поїдуть Шольц, Макрон, Драґі та Йоханніс

Зустріч Володимира Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, прем'єр-міністром Італії Маріо Драґі та президентом Румунії Клаусом Йоганнісом завершилася.
Про це повідомляється на телеграм-каналі Андрія Єрмака.
"Україна має стійку підтримку міжнародної коаліції. Ми передали лідерам держав повний пакет санкційних пропозицій проти Росії, які підготувала міжнародна група Макфола-Єрмака. Маємо посилювати тиск на агресора, працювати над сьомим пакетом санкцій з газовим ембарго", – написав Єрмак.