Зустріч Зеленського з главою Єврокомісії, евакуація населення та інші важливі події 8 квітня

У п'ятницю, 8 квітня, президент України Володимир Зеленський проведе зустріч із головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Також глава Держави анонсував виступ у парламенті Фінляндії. Крім того, сьогодні в Україні продовжиться евакуація населення з гарячих точок.
Зеленський проведе зустріч із головою Єврокомісії 8 квітня
Президент України Володимир Зеленський проведе зустріч із головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн 8 квітня.
"Буде зустріч із президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн завтра (8 квітня — ред.). Час сказати не можу з міркувань безпеки, але десь упродовж дня", — повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров.
Раніше про візит до Києва голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн повідомив головний представник міжнародної організації Ерік Мамер. Разом з Урсулою фон дер Ляєн Київ також відвідає голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.
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В Україні триває евакуація мирного населення
8 квітня в Україні запланована евакуація мирного населення з гарячих точок.
Планується евакуація:
- Мелітополь – Запоріжжя
Місце збору людей – вул. Івана Алексєєва, 12 (пожежна частина 10). Має доїхати колона з 9 автобусів. Також вони доставлять гуманітарна допомога.
- З міста Токмак. Туди вже доїхали 2 автобуси
Місце зборів – вул. Шевченка, 5
- Зранку із Запоріжжя виїдуть автобуси для евакуації людей з міста Бердянськ
Крім того, "Укрзалізниця" призначає на 8 квітня додатковий потяг Інтерсіті+ Харків – Київ – Львів. Відправлення о 10:30. Придбати квитки на зазначений поїзд можна буде вже найближчим часом у залізничних касах, на сайті booking.uz.gov.ua та в чат-боті "Укрзалізниці" у Viber, Telegram, Facebook Messenger та Apple Messages
Зеленський анонсував виступ у парламенті Фінляндії
Президент України Володимир Зеленський анонсував на п’ятницю, 8 квітня, виступ у парламенті Фінляндії. Про це він сказав під час відеозвернення.
"Планую нове звернення до парламенту і народу Фінляндії", — сказав Зеленський.
В Ірпені триває комендантська година
Сьогодні в Ірпені триватиме комендантська година, яка розпочалася з 7 квітня. Вона потрібна для того, щоб очистити місто від вибухонебезпечних предметів, кинутих машин тощо
Комендантська година розпочалася о 21:00 7 квітня і триватиме до 9:00 11 квітня. В'їзд у місто буде закритий.
Мер міста Олександр Маркушин зазначив, що проїзд в Бучу здійснюватиметься через Дмитрівську громаду. У дні комендантської години на вулицях Ірпеня працюватимуть тільки комунальні служби та волонтери за узгодженим списком. Такий крок має допомогти безперешкодній роботі правоохоронних органів.
У Чернівцях завершується опалювальний сезон
8 квітня у Чернівцях завершать опалювальний сезон для житлових будинків. Відповідне рішення прийняла Чернівецька міська рада..
У будівлях міської дитячої лікарні, обласного будинку дитини та пологового будинку опалювальний сезон завершать пізніше — 12 квітня.
Раніше в Теплокомуненерго повідомляли, що централізоване опалення вимикають тоді, коли добова температура впродовж трьох діб складає не менше 8 градусів тепла.