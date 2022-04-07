У Генштабі ЗСУ назвали втрати Росії на 7 квітня

Російські окупанти продовжують зазнавати значних втрат – наші захисники успішно знищують ворога

ЗСУ продовжують кришити окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"

Українська армія продовжує з кожним днем зменшувати російське військо. З початку війни у окупантів мінус 18 900 солдатів – таких втрат вони не знали ще в жодній війні.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 07.04 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 18 900 осіб;

танків ‒ 698;

бойових броньованих машин – 1891;

артилерійських систем – 332;

РСЗВ – 108;

засобів ППО – 55;

літаків – 150;

гелікоптерів – 135;

автомобільної техніки – 1358;

кораблі/катери – 7;

цистерн з ПММ – 76;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 111;

спеціальна техніка – 25;

пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

Військові зазначають, що дані уточнюються, оскільки підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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Раніше ми повідомляли, що ЗСУ відбили атаку окупантів на сході України, РФ зазнала втрат.

Також нагадаємо, втрати РФ досягли розмірів армій інших країн.