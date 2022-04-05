ЗСУ відбили атаку окупантів на Сході України, РФ зазнала втрат

Наприкінці 41-го дня оборони України стало відомо про перемоги на фронті наших захисників у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Тут противник зібрався з силами лише на одну атаку, під час якої знову втратив танки, БМП та безпілотники.
Про це повідомило командування оперативно-тактичного угруповання "Схід" на своїй сторінці у Фейсбуці.
Що відомо
5 квітня російські окупаційні війська зробили одну атаку, що набагато менше, ніж було раніше. Наприклад, 3 квітня війська Російської Федерації здійснили чотири атаки.
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Наша артилерія завдавала вогневих ударів по скупченню особового складу та техніки. Під час боїв наші воїни знищили:
- особового складу – до 80 осіб;
- танків – 4 (з них захоплено – 1);
- БТР – 9;
- БМП – 10;
- міномет – 1;
- БМ-21 – 1;
- авіаційної техніки – 17;
- БПЛА – 1;
- паливозаправники – 2.
"Ще одна доба героїчного спротиву добігає кінця. Щодня ворог втрачає техніку та живу силу. Втім, російські пропагандисти про це не розкажуть, у їхній паралельній реальності лише "продвіженіє вперед" та "без потерь". Насправді ж єдиний напрям, куди вони рухаються, це напрям російського воєнного корабля", – йдеться у повідомленні штабу.
Обстановка в Україні
- На 41-й день оборони України з'явилися нові докази того, що армія Росії продовжує перегрупування з метою встановлення повного контролю за територією Донецької та Луганської областей.
- На думку радника глави Офісу президента Олексія Арестовича, російські окупанти підготували Херсон до здачі, а у Миколаївській області взагалі немає супротивника.
- Голова Бородянської територіальної громади Григорій Єрко в ефірі проекту FREEDOM розповів, які жахіття пережили жителі цього регіону під час окупації.