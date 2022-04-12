Країна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Хіматака на Маріуполь ⚡ Обстріл вокзалу в Краматорську 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

ЗСУ ліквідували 19 600 солдатів РФ – Генштаб

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
12 квітня, 09:34
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Українські захисники продовжують знищувати техніку російських військових від початку війни
Окупанти зазнають втрат / Колаж "Сьогодні"
Окупанти зазнають втрат / Колаж "Сьогодні"

З початку вторгнення в Україну російська армія втратила19 600 солдатів та майже 2 000 бойових броньованих машин. Підрахунок ускладнюється через високу інтенсивність бойових дій.

Про це повідомляє Генштаб.

Реклама

Втрати супротивника з 24.02 до 12.04:

  • особовий склад – 19 600 осіб,
  • танки ‒ 732 од.
  • бойові броньовані машини ‒ 1946 од.
  • артилерійські системи – 349 од.,
  • РСЗВ – 111 од.,
  • засоби ППО – 63 од.,
  • літаки – 157 од.,
  • вертольоти – 140 од.,
  • автомобільна техніка – 1406 од.,
  • кораблі/катери – 7 од.,
  • цистерни з ПММ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 124.
  • Спеціальна техніка – 25.
  • Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

Дані уточнюються, адже підрахунок ускладнюється через високу інтенсивність бойових дій.

Як РФ коментує великі втрати

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков визнав, що Росія зазнала значних втрат під час війни в Україні.

Реклама

"Ми зазнали значних втрат військ, це величезна трагедія для нас", – сказав він.

При цьому Пєсков виправдовує вторгнення в Україну тим, що Україна вступивши до НАТО могла б напасти на Росію, щоб повернути Крим. На його думку, саме це могло б призвести до ядерної війни.

Незабаром прессекретар Путіна пояснив свої слова про великі втрати у війні. Представник Кремля повідомив, що спирався на дані Міноборони РФ.

Реклама

"Ми з вами маємо ті цифри, які публікує Міноборони. Це ж значна цифра", – сказав Пєсков.

Раніше ми писали:

  • ЗСУ знищили російський літак ефектне відео
  • На Дніпропетровщині ЗСУ збили російський літак, що летів із Донбасу – Лукашук

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ленд-ліз для України
Більше
Українці за кордоном
Дізнатись!
Допомога під час війни
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Рупор Кремля
Путіністи🤬
Санкції проти окупанта
Більше санкцій
Наші гроші
Більше новин
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 9:00 9 квітня
1
Особовий склад 19600
Особовий склад
2
Літаки 157
Літаки
3
Гелікоптери 140
Гелікоптери
4
Танки 732
Танки
5
ББМ 1946
ББМ
6
Артилерія 349
Артилерія
7
Засоби ППО 63
Засоби ППО
8
РСЗВ 111
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 124
БПЛА
11
Катери 7
Катери
12
Транспорт 1406
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Ніколи не забудемо!
Ранок 8 квітня. Внаслідок ракетного обстрілу російськими окупантами вокзалу в Краматорську: 57 людей загинули, з них 5 – діти... 114 поранених *Дані на 23.00 10 квітня.
Світла пам'ять загиблим
Наші янголи-охоронці

Ніна Кваша – старший солдат військової медицини. Маючи медичну освіту та сильну волю, вона вирішила, що буде корисною на фронті. З перших днів війни добровольцем вступила до лав ЗСУ, де стала бойовим медиком 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців. За свою вдачу та безстрашність отримала позивний Амазонка. Загинула під Гостомелем, рятуючи бійців під ворожим вогнем. Їй було лише 23…

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Ігор Бєланов - найкращий футболіст Європи (1986), екс-гравець одеського “Чорноморця” і київського "Динамо". Після початку війни 61-річний спортсмен вирішив не відсиджуватися на пенсії і відмовився виїхати за кордон. Вступив на службу до тероборони Одеси. Зі зброєю в руках патрулює рідне місто та риє окопи. Також володар “Золото м’яча” допомагає побратимам з фізпідготовкою.
Слава Україні!
Податки
Хто найбільше поповнює бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бізнес-ізоляція
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
35,20
33,52
37,43
27,50
-
34,00
36,00
26,37
-
33,50
37,40
27,20
-
-
39,29
27,48
-
33,52
37,43
-
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
-
-
33,00
36,00
-
Надійний тил
Допомогти Героям!
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

39935.84

Binance Coin (BNB)

404.93

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

104.12

Theta (THETA)

3.06

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

31.9

Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Ліга чемпіонів. 1/4 фіналу

Реал

Сьогодні

22:00

Челсі

2.20

3.55

3.05

Баварія

Сьогодні

22:00

Вільярреал

1.30

5.50

9.80

Ліверпуль

Завтра

22:00

Бенфіка

1.30

5.70

9.30

Атлетіко

Завтра

22:00

Манчестер Сіті

5.25

3.60

1.85

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти