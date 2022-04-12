ЗСУ ліквідували 19 600 солдатів РФ – Генштаб

З початку вторгнення в Україну російська армія втратила19 600 солдатів та майже 2 000 бойових броньованих машин. Підрахунок ускладнюється через високу інтенсивність бойових дій.
Про це повідомляє Генштаб.
Втрати супротивника з 24.02 до 12.04:
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- особовий склад – 19 600 осіб,
- танки ‒ 732 од.
- бойові броньовані машини ‒ 1946 од.
- артилерійські системи – 349 од.,
- РСЗВ – 111 од.,
- засоби ППО – 63 од.,
- літаки – 157 од.,
- вертольоти – 140 од.,
- автомобільна техніка – 1406 од.,
- кораблі/катери – 7 од.,
- цистерни з ПММ – 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 124.
- Спеціальна техніка – 25.
- Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.
Дані уточнюються, адже підрахунок ускладнюється через високу інтенсивність бойових дій.
Як РФ коментує великі втрати
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков визнав, що Росія зазнала значних втрат під час війни в Україні.
"Ми зазнали значних втрат військ, це величезна трагедія для нас", – сказав він.
При цьому Пєсков виправдовує вторгнення в Україну тим, що Україна вступивши до НАТО могла б напасти на Росію, щоб повернути Крим. На його думку, саме це могло б призвести до ядерної війни.
Незабаром прессекретар Путіна пояснив свої слова про великі втрати у війні. Представник Кремля повідомив, що спирався на дані Міноборони РФ.
"Ми з вами маємо ті цифри, які публікує Міноборони. Це ж значна цифра", – сказав Пєсков.
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