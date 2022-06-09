ЗСУ потужно вдарили по окупантах у двох точках на Донбасі – Генштаб

Триває сто шоста доба героїчного протистояння Української нації російському військовому вторгненню

Російські військові зазнають значних втрат. Фото: колаж "Сьогодні"

Українська артилерія завдала окупантам поразки у районі Долини, також захисники відбили штурм на околицях Тошківки.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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На Волинському та Поліському напрямках певні підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь на ротаційній основі продовжують виконувати завдання щодо прикриття ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях. Для запобігання викриттю позицій та місць розміщення військової техніки місцевому населенню заборонено відвідування лісів.

Активізовано процес формування так званого народного ополчення республіки Білорусь. У військових комісаріатах проводяться збори з місцевими жителями з метою роз'яснення необхідності створення зазначених підрозділів.

На Сіверському напрямку продовжуються обстріли зі стрілецької зброї та мінометів у прикордонних районах. Ворог веде повітряну розвідку із використанням безпілотних літальних апаратів.

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На Харківському напрямку противник продовжує вогненний вплив на підрозділи українських військ з метою недопущення їхнього просування вглиб тимчасово захопленої території.

На Слов'янському напрямі ворог активних дій не робив, намагається закріпитися на досягнутих рубежах. Основні зусилля противник зосереджується на поповненні запасів та перегрупування підрозділів. Здійснював артилерійські обстріли вздовж лінії зіткнення.

У районі населеного пункту Долина артилерійські підрозділи Сил оборони завдали вогневої поразки щодо накопичення особового складу та військової техніки ворога. Втрати супротивника уточнюються.

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На Сєвєродонецькому напрямку окупанти силами мотострілецьких підрозділів за підтримки артилерії вели штурмові дії у місті Сєвєродонецьк, успіху не мають, бойові дії продовжуються.

На північно-західній околиці населеного пункту Тошківка українські воїни успішно відбили ворожий штурм.

Ворог має частковий успіх у напрямах на населені пункти Камишеваха та Роти.

На Бахмутському напрямку окупанти завдали ракетного удару в районі міста Краматорськ. З метою визначення маршрутів висування та слабких місць у обороні наших військ противник провів розвідку у районі населеного пункту Нагірне. Наші воїни дали рішучу відсіч та змусили противника відійти.

Ворог вів повітряну розвідку БПЛА у районах Краматорська та Покровська.

На Лиманському напрямі супротивник активних наступальних дій не робив.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстановка змін не зазнала.

На Південнобузькому напрямку підрозділи ворога під прикриттям артилерійського вогню та реактивних систем залпового вогню нарощують систему оборонних рубежів – обладнують позиції та встановлюють мінно-вибухові загородження.

В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельні угруповання противника продовжують виконувати завдання щодо ізоляції району бойових дій та блокування цивільного судноплавства у північно-західній частині Чорного моря.

Підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати істотних втрат військам противника, стійко тримають оборону на всіх напрямках. На деяких ділянках ведуть наступальні дії.

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