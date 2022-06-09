Резніков озвучив, скільки бійців ЗСУ втрачають щодня

Ситуація на фронті залишається вкрай складною

Резніков назвав кількість військових, які щодня гинуть у війні з Росією / Фото: Колаж: Сьогодні

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив про складну ситуацію на фронті для захисників України. Він констатував, що кожного дня через війну з Росією гинуть до сотні українських військових. Крім того, щодня отримують поранення до 500 військових.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Реклама

За словами Резнікова, Кремль продовжує тиснути масою, тобто великою кількістю своїх військ. Однак росіяни при цьому зазнають великих втрат. Але поки що ворог має сили для просування на окремих ділянках фронту.

Щодо українських захисників, то щодня сотні з них гинуть та отримують поранення.

"Ситуація на фронті важка. Ми втрачаємо щодня до сотні наших бійців вбитими і до 500 пораненими", – сказав Резніков.

Україна не повідомляє загальну кількість втрат

За час повномасштабної війни було лише три повідомлення від президента Володимира Зеленського про втрати українських військових.

Реклама

Так, 12 березня президент повідомив про 1300 загиблих захисників України.

А 16 квітня Зеленський заявив, що загинули близько 2500-3000 українських військовослужбовців.

1 червня Зеленський повідомив, що щодня на фронті гинуть близько 60-100 захисників України. Ще півтисячі зазнають поранень.

Реклама

Водночас президент заявляв, що Україна "завдає окупантам таких втрат, яких вони і в страшному сні не бачили".

Раніше радник глави ОП Олексій Арестович заявив, що кількість загиблих захисників України назвуть після закінчення війни, а наразі чекати появи таких даних не варто.