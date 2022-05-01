ЗСУ на сході знищують окупантів їхніми ж снарядами

Українські захисники виявили місце зберігання боєкомплекту ворогів

Українські захисники знищують російських окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"

Протягом 1 травня українські воїни відбили 5 атак російських окупантів. Також було виявлено місце зберігання боєкомплекту ворогів, після чого артилерійські підрозділи нанесли вогневе ураження.

Про це повідомили в Оперативно-тактичному угрупованні "Схід".

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Внаслідок боїв було знищено:

особового складу – 57

танків – 1 Реклама

БМП – 5

БТР – 5

МТЛБ – 2 Реклама

артилерійських систем – 6

АТТ – 3

БПЛА – 4

"Азов" у Маріуполі ліквідував 1157 окупантів та десятки танків

У захопленому Маріуполі полк "Азов" з початку повномасштабного наступу РФ знищив за підтвердженими даними – 1157 живої сили противника, також ще 840 – за непідтвердженими даними. Про це "Азов" повідомив у своєму Telegram-каналі.

Санітарні втрати 520 підтверджено (також 3150 – за непідтвердженими даними).

Техніка супротивника:

Танки – 49 знищено та 29 пошкоджено

БТР – 23 знищено, 24 пошкоджено

БМП – 36 знищено, 24 пошкоджено

БМД – 5 знищено

Катер "Раптор" – 1 знищено

СУ-25 – 1 пошкоджено

ББМ "Тайфун" – 2 знищено, 2 пошкоджено

"Тигр" – 3 знищено, 2 пошкоджено

"Рись" – 2 знищено, 2 пошкоджено

Вантажна техніка – 25 знищено, 8 пошкоджено

Крім того, було знищено та пошкоджено ще багато іншої техніки та озброєння ворога.

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