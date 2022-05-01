ВСУ на Востоке уничтожают оккупантов их же снарядами

В течение 1 мая украинские воины отбили 5 атак российских оккупантов. Также было обнаружено место хранения боекомплекта врагов, после чего артиллерийские подразделения нанесли огневое поражение.
Об этом сообщили в Оперативно-тактической группировке "Схид".
В результате боев было уничтожено:
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- личного состава – 57
- танков – 1
- БМП – 5
- БТР – 5
- МТЛБ – 2
- артиллерийских систем – 6
- АТТ – 3
- БПЛА – 4
"Азов" в Мариуполе ликвидировал 1 157 оккупантов и десятки танков
В захваченном Мариуполе полк "Азов" с начала полномасштабного наступления РФ уничтожил по подтвержденным данным – 1 157 живой силы противника, также еще 840 – по неподтвержденным данным. Об этом "Азов" сообщил в своем Telegram-канале.
Санитарные потери – 520 подтверждено (также 3 150 – по неподтвержденным данным).
Техника противника:
- Танки – 49 уничтожено и 29 повреждено
- БТР – 23 уничтожено, 24 повреждено
- БМП – 36 уничтожено, 24 повреждено
- БМД – 5 уничтожено
- Катер "Раптор" – 1 уничтожен
- СУ-25 – 1 поврежден
- ББМ "Тайфун" – 2 уничтожены, 2 повреждены
- "Тигр" – 3 уничтожены, 2 повреждены
- "Рысь" – 2 уничтожены, 2 повреждены
- Грузовая техника – 25 уничтожено, 8 повреждено
Кроме того, было уничтожено и повреждено еще много другой техники и вооружения врага.
"Я понимал, что буду здесь, какой бы ни была ситуация. Многие пытались уехать. Это просто клоуны. Смешно."