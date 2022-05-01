ВСУ на Востоке уничтожают оккупантов их же снарядами

Украинские защитники обнаружили место хранения боекомплекта врагов

Украинские защитники уничтожают российских оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"

В течение 1 мая украинские воины отбили 5 атак российских оккупантов. Также было обнаружено место хранения боекомплекта врагов, после чего артиллерийские подразделения нанесли огневое поражение.

Об этом сообщили в Оперативно-тактической группировке "Схид".

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В результате боев было уничтожено:

личного состава – 57

танков – 1

БМП – 5

БТР – 5

МТЛБ – 2

артиллерийских систем – 6

АТТ – 3

БПЛА – 4

"Азов" в Мариуполе ликвидировал 1 157 оккупантов и десятки танков

В захваченном Мариуполе полк "Азов" с начала полномасштабного наступления РФ уничтожил по подтвержденным данным – 1 157 живой силы противника, также еще 840 – по неподтвержденным данным. Об этом "Азов" сообщил в своем Telegram-канале.

Санитарные потери – 520 подтверждено (также 3 150 – по неподтвержденным данным).

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Техника противника:

Танки – 49 уничтожено и 29 повреждено

БТР – 23 уничтожено, 24 повреждено

БМП – 36 уничтожено, 24 повреждено

БМД – 5 уничтожено

Катер "Раптор" – 1 уничтожен

СУ-25 – 1 поврежден

ББМ "Тайфун" – 2 уничтожены, 2 повреждены

"Тигр" – 3 уничтожены, 2 повреждены

"Рысь" – 2 уничтожены, 2 повреждены

Грузовая техника – 25 уничтожено, 8 повреждено

Кроме того, было уничтожено и повреждено еще много другой техники и вооружения врага.

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