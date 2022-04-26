ЗСУ на півдні України знищили 13 одиниць техніки та 48 окупантів

Українські захисники завдали російським окупантам чергових втрат у живій силі та техніці

ЗСУ продовжують кришити окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"

Протягом доби у Херсонській та Миколаївській областях ворог, не процвітаючи у реалізації задумів просування у напрямку Миколаєва, посилив артилерійсько-мінометні обстріли населених пунктів та наших позицій.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

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"Дві атаки противника в Херсонській області нашими підрозділами відбито із знищенням танка і БМП, решта сил під нашим вогнем відступила на попередні позиції", – йдеться у нічному зведенні з інформацією про оперативну обстановку в регіоні.

Зазначається, що за минулу добу втрати військ РФ на півдні України становили:

2 танки,

3 броньовані машини,

6 одиниць інженерної техніки,

2 одиниці автомобільної техніки,

48 окупантів.

"Ворог не припиняє ведення розвідки за допомогою БПЛА, але влучність наших військових позбавляє його і інформації, і техніки, якою намагаються її здобути. Ще 2 "Орлани-10" та "Елерон" знищено при спробі розвідати наші позиції", – йдеться у повідомленні.

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Раніше ми повідомляли, що ЗСУ знищили 10 цілей окупантів у небі над Україною.

Також нагадаємо, на Миколаївщині ЗСУ відбили у окупантів 5 населених пунктів.